Ehe für alle: 75 Ja-Stimmen aus der CDU/CSU-Fraktion

Jim Mattis / flickr) Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen stimmte im Bundestag für die Ehe für alle (Bild:

Heute, 11:39h, Noch kein Kommentar

Aus der CDU/CSU-Fraktion gab es am Freitagmorgen mehr Stimmen für die Ehe für alle als viele Beobachter erwartet hatten. Dies zeigt das Ergebnis der namentlichen Abstimmung.



Von den 309 Mitgliedern der Unionsfraktion unterstützten 75 – also etwa ein Viertel – den Gesetzentwurf des Bundesrats. 225 Abgeordnete aus CDU und CSU votierten gegen die Gleichbehandlung von lesbischen und schwulen Paaren, vier enthielten sich. Fünf Unions-Politiker nahmen an der Abstimmung nicht teil.



Während Bundeskanzlerin Angela Merkel, Innenminister Thomas de Maizière, Finanzminister Wolfgang Schäuble, Verkehrsminister Alexander Dobrindt und selbst Gesundheitsminister Hermann Gröhe mit Nein stimmten, sprachen sich vier Kabinettsmitglieder der Union für die Ehe für alle aus: Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen, Kanzleramtschef Peter Altmaier, Kulturstaatsministerin Monika Grütters sowie die Staatsministerin im Auswärtigen Amt Maria Böhmer. Weitere prominente Ja-Stimmen kamen von der ehemaligen Familienministerin Kristina Schröder und CDU-Generalsekretär Peter Tauber.

SPD, Linke und Grüne stimmten geschlossen ab

Die anwesenden Abgeordneten von SPD, Linken und Grünen stimmten geschlossen für die Ehe für alle. Aus diesen drei Parteien fehlten nur zwei Abgeordnete im Plenum: Wolfgang Gunkel (SPD) und Axel Troost (Linke).



Insgesamt gab es 393 Ja-Stimmen, 226-Nein-Stimmen und vier Enthaltungen (queer.de berichtete im Liveblog). Die fraktionslose ehemalige CDU-Abgeordnete Erika Steinbach lehnte die Ehe-Öffnung erwartungsgemäß ab. (cw)