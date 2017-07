Heute, 10:48h, Noch kein Kommentar



"Erpressung – Was ist deine Familie wert?" ist am 30. Juni 2017 auf DVD und Blu-ray erschienen

Seine Frau und sein Sohn werden auf irgendeiner dieser zahllosen einsamen Inseln verdursten, wenn Dr. Kevin Riley nicht eine Million Dollar auftreibt. Aber die hat er nicht! Er ist doch bloß Arzt in einem Bezirkskrankenhaus und wollte einmal Ferien in der Karibik machen. Aber den Fischern, die die gestrandete Familie mit dem kaputten Motorboot gefunden haben, erscheint er als reicher Mann. Da muss sich was verdienen lassen! Mit aller Härte machen sie Riley den Ernst der Lage klar. Die Polizei ist wenig hilfreich, denn hier ist die Karibik, man ist schlecht ausgestattet und außerdem: Gibt es eigentlich Beweise für diese wilde Geschichte? Riley ist völlig auf sich allein gestellt…



In dem Rache-Thriller "Erpressung – Was ist deine Familie wert?" in der Tradition der "Taken"-Trilogie kämpft ein Familienvater allein auf einer Urlaubsinsel gegen die skrupellosen Entführer seiner Familie – mit dem Oscar®-nominierten Barkhard Abdi ("Captain Philips"), Eion Bailey (bekannt aus den Kult-TV-Serien "Emergency Room" und "Band of Brothers") und Schauspiellegende Danny Glover ist jetzt digital und auf DVD und Blu-ray erhältlich. (cw/pm)

Direktlink | Offizieller deutscher Trailer zum Film

Wir verlosen drei DVDs und zwei Blu-rays

Für die User von queer.de haben Ascot Elite Home Entertainment sowie die AgenturVoll:Kontakt freundlicherweise drei DVDs und zwei Blu-rays "Erpressung – Was ist deine Familie wert?" zur Verfügung gestellt.



Du willst eine DVD oder Blu-ray gewinnen? Dann fülle bis Sonntag, den 9. Juli 2017, 10:00 Uhr (Einsendeschluss) das unten verlinkte Gewinnspielformular aus. Teilnahmeberechtigt sind nur Personen über 16 Jahre. Die Preise werden nicht in bar ausgezahlt. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.