Hessen: Kai Klose wird Staatssekretär

Kai Klose ist seit 2009 Mitglied des Hessischen Landtags, seit 2013 ist er gemeinsam mit Daniela Wagner Vorsitzender der hessischen Grünen (Bild: Pressefoto)

Heute, 18:05h, Noch kein Kommentar

Der hessische Grünen-Vorsitzende und Landtagsabgeordnete Kai Klose soll neuer Landesbeauftragter für Integration und Antidiskriminierung werden. Dies kündigte Fraktionschef Mathias Wagner Ende vergangener Woche in einer Pressemitteilung an.



Der bisherige Amtsinhaber Jo Dreiseitel scheidet zum 30. September aus gesundheitlichen Gründen aus. Bereits am Montag will Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) Klose als Nachfolger des 65-Jährigen vorschlagen. Sozialminister Stefan Grüttner (CDU) bedauerte den Abgang Dreiseitels, betonte aber auch: "Gesundheit geht vor und ist nicht verhandelbar." Mit Kai Klose, bislang lesben- und schwulenpolitischer Sprecher der grünen Landtagsfraktion, komme ein erfahrener und kompetenter Nachfolger.

Schwarz-Grün gegen Diskriminierung

In der schwarz-grünen Koalition wurde Jo Dreiseitel 2014 zum ersten hessischen Bevollmächtigten für Integration und Antidiskriminierung im Rang eines Staatssekretärs ernannt. In seine Amtszeit fällt die Einrichtung einer Landesantidiskriminierungsstelle, die Menschen im Kampf gegen Benachteiligungen unterstützt. Zuletzt stellte Dreiseitel Anfang Juni den "Aktionsplan Akzeptanz und Vielfalt" der Landesregierung vor. Er enthält zahlreiche konkrete Maßnahmen gegen Homo- und Transphobie (queer.de berichtete).



Mit Kai Klose wird nun ein langjähriger LGBTI-Aktivist diese Arbeit fortführen. Der schwule 43-Jährige kündigte an, sein Landtagsmandat zu Ende September aufzugeben, den Posten als Parteichef jedoch behalten zu wollen. (cw)