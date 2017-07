Heute, 09:05h, Noch kein Kommentar



"Herbst in der Hose" ist am 23. Juni 2017 im Rowohlt Verlag erschienen

Ralf König, der vielfach preisgekrönte Meister des intelligenten deutschen Comics, kehrt pünktlich im 30. Jubeljahr der Erstveröffentlichung seines Bestsellers "Der bewegte Mann" (verfilmt mit Til Schweiger) mit einem Werk aus seiner beliebten Serie über das Kölner Schwulenpärchen Konrad und Paul zurück. Konrad und Paul sind in den Wechseljahren oder, wie es hier hübsch euphemistisch heißt, in der "Andropause". Auch Männer werden eben älter, sogar schwule.



Ausgerechnet Paul Niemöser passiert völlig unvorhergesehen die Tragödie schlechthin: Er wird älter! Ab seinem 48. Lebensjahr schlägt die Andropause gnadenlos zu, und auch seine Freunde jammern und greinen. Dass die Sehkraft nachlässt und die Haare grau werden, mag noch angehen, aber bei Störungen der Libido hört der Spaß auf! Und so sitzen die gedemütigten Mannsbilder auf rückenfreundlichen Sofapolstern und sprechen sich gegenseitig Trost zu, während der Testosteronpegel allmählich abnimmt… und abnimmt… und abnimmt.



Wäre das Thema "Klimakterium virile" nicht so deprimierend, man könnte darüber lachen. Aber altersbedingte Symptome wie die Verringerung des Hodenvolumens sind nun wirklich kein bisschen komisch! Und doch wäre es, nun ja, gelacht, wenn Ralf König nicht auch noch aus diesem superernsten Thema den einen oder anderen Tropfen leicht bittersüß schmeckenden Humor destillieren könnte. Und eine Gelassenheit, die seiner Weisheit geschuldet ist – denn die nimmt ja bekanntlich beim Älterwerden zu.



Ein Werk der Reife also und eine ganz unverlogene Auseinandersetzung mit dem Unvermeidlichen.



Ralf König wurde 1960 in Soest geboren. Er absolvierte ein Studium der freien Graphik an der Kunstakademie Düsseldorf, und veröffentlicht seit 1980 Comics in diversen Schwulenmagazinen. Der Durchbruch gelang ihm mit "Der bewegte Mann" (1987), der als Comic wie als Film mit Til Schweiger ein großes Publikum eroberte. Ralf König erhielt vielfache Auszeichnungen (u. a. 2010 mit dem Max-und-Moritz-Preis für den besten Comic-Strip für Prototyp und Archetyp). Seine Comics sind in 18 Sprachen übersetzt, es folgten zahlreiche Ausstellungen, z.B. 2012 Das Ursula-Projekt im Kölnischen Stadtmuseum zu den Elftausend Jungfrauen. 2014 erhielt Ralf König den Max-und-Moritz-Preis für sein Lebenswerk. (cw/pm)

