"Voice From The Stone" ist am 30. Juni 2017 bei auf DVD und Blu-ray erschienen

Toskana in den 1950er Jahren. Die junge Krankenschwester Verena soll sich um den schwierigen Fall eines Jungen kümmern: Der kleine Jacob hat vor fast einem Jahr seine Mutter verloren und seither kein Wort mehr gesprochen. Weil seinem Vater Klaus, der auf einem prächtigen Anwesen lebt, das Schweigen des Sohnes zunehmend beunruhigt, holt er sich Verena zu Hilfe. Die junge Frau versucht in die Hintergründe von Jakobs Trauma einzutauchen und entwickelt dabei eine zunehmende Zuneigung zu Vater und Sohn. Sie findet heraus, dass der Junge allem Anschein nach unter dem Bann einer bösartigen Kraft steht, die in den Wänden des steinernen Hauses steckt und auch sie bald gefangen hält…



In der Rolle der fürsorglichen Krankenschwester Verena in dem mysteriösen Thriller "Voice From The Stone" beweist Emilia Clarke, welch schauspielerisches Talent in ihr steckt. Sie wurde innerhalb kürzester Zeit zum internationalen Star. Verantwortlich dafür ist ihre Rolle als Mutter der Drachen in der HBO-Fantasy Serie "Game of Thrones". Ihre herausragende Darstellung bescherte der britischen Charakterdarstellerin 2011 sogar den Scream Award, sowie den EWwy-Award (2011) als beste Nebendarstellerin in einer Dramaserie. (cw/pm)

Direktlink | Offizieller deutscher Trailer zum Film

