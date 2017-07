Holland mit dem Wohnmobil entdecken

Heute, 16:53h

Noch kein Kommentar

Niederlande

Deutschland belegt beim "Gay Travel Index" nur Platz 22 von 194 Ländern (queer.de berichtete). Wem das nicht gut genug ist, der sollte einen Blick auf die Nachbarn in den Niederlanden werfen. Seit mehr als einem Jahrzehnt nimmt die Akzeptanz dort stetig zu. Inzwischen gehören die Niederlanden zu den tolerantesten Ländern des europäischen Kontinents, zeigt der "LHBT-monitor 2016".



Diese Daten bestätigt auch die jüngste Untersuchung bezüglich der LGBT-Toleranz von der European Region of the International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association, die im Mai 2017 veröffentlicht wurde. Deutschland belegt in dieser Studie Platz 14 und die Nachbarn den zehnten Rang. Auf den vorderen Plätzen liegen Malta, Norwegen sowie Großbritannien.

Ein passendes Wohnmobil für den Holland-Urlaub kaufen

Die niederländischen Nachbarn sind nicht nur ein tolerantes Volk, sondern auch ein beliebtes Reiseziel für Wohnmobilfans. Insbesondere die Region Holland genießt große Popularität. Wassersportler kommen hier genauso auf ihre Kosten wie Menschen, die einfach nur entspannen oder dem Großstadttrubel entfliehen wollen.



Bevor man sich Gedanken um die Reise macht, muss man zunächst einmal ein Wohnmobil besorgen. Zwei Möglichkeiten gibt es: Ein Wohnmobil kaufen oder mieten. Wer stolzer Besitzer eines solchen Fahrzeugs werden möchte, der sollte direkt mit der Recherche im Internet beginnen und die Schlagwörter Wohnmobil zu verkaufen bei Google eingeben. Bei der Suche stellt man fest: Das Angebot ist groß und für Neulinge unübersichtlich. Welches Fahrzeug passt denn zu mir?



Zunächst einmal spielt das Budget eine große Rolle, sagt Deutschlands größter Händler für Wohnmobile, die Wohnmobil Galerie. Gebraucht gibt es sie schon ab rund 15.000 Euro, wie das große Wohnmobil-Angebot bei Wohnmobil Galerie zeigt. Doch der Preis ist bekanntlich nicht alles. Wer in Zukunft auf vier Rädern Urlaub machen und regelmäßig in dem Fahrzeug schlafen will, sollte sich auch Gedanken über die Ausstattung machen. Sind Kinder mit dabei? Dann lohnt sich vielleicht ein Etagenbett



Vorbereitungen vor der Abfahrt



Sobald ein Wohnmobil gekauft oder geliehen wurde, können die eigentlichen Vorbereitungen für den Urlaub beginnen. Wohnmobilbesitzer sollten wissen, dass in den Niederlanden Anhänger versichert sein müssen; eine Kfz-Haftpflicht ist ohnehin ein Muss. Weitere sinnvolle Policen:



• Hausratsversicherung: Einige Policen decken Gegenstände ab, selbst wenn sie außerhalb der Wohnung genutzt werden.



• Reiseversicherung: Im Notfall möchte man gut versichert sein, insbesondere bei Unfall oder Krankheit. Die jährlichen Beträge sind im Regelfall sehr gering.



Für Neulinge gilt: Wer noch nie ein Wohnmobil gesteuert hat, sollte vor dem Urlaubsantritt einige Probefahrten machen. Diese großen Fahrzeuge sind keineswegs mit einem Pkw zu vergleichen; sie sind träger und müssen sanfter gefahren werden.



Von Deutschland mit dem Wohnmobil nach Holland



Wer sein Wohnmobil ohne Probleme steuern kann, muss nur noch die Route nach Holland festlegen. Glücklich schätzen dürfen sich diejenigen, die nahe der Grenze wohnen. Das Straßennetz bis nach Holland ist nicht nur sehr gut ausgebaut, die Straßen sind auch weitestgehend mautfrei. Gebühren fallen nur in einigen Tunneln sowie der Willem-Alexander-Brücke an.



Die Anreise ist relativ simpel, richtet sich aber nach dem letztendlichen Ziel, entweder Nord- oder Südholland. Eine beliebte Route ist über die A3 in Deutschland, die an die niederländische A12 anknüpft, an Arnheim vorbeiführt und bis nach Den Haag reicht – schon ist man in Südholland angekommen. Wer nach Nordholland reisen möchte, der biegt auf der A12 nach Utrecht auf die A2 Richtung Amsterdam ab. Nordholland beginnt südlich von Haarlem und reicht bis zur Nordseeinsel Texel, dem Paradies für Strandurlauber.



3 sehenswerte Hotspots in Holland



In Holland kann man im Sommer den Sand zwischen den Zehen genießen, dabei dem Rauschen der Wellen zuhören und den beruhigenden Blick aufs Meer genießen. Nachfolgend einige Hotspots, die man unbedingt besuchen sollte:



1. Scheveningen: In Südholland findet man den wunderschönen Stadtteil Scheveningen von Den Haag. Breite Strände und eine wunderschöne Promenade, die mit Cafés sowie Restaurants gefüllt ist, erwartet Besucher, die sich entspannen wollen. Leider gibt es hier keinen Wohnmobilstellplatz; man findet einen (Camping Stad Den Haag) jedoch auf der anderen Seite der Stadt in der Nähe des Knotenpunkts der A12 und A4.



2. Zandvoort: Campingfans dürfen sich hier auf einen neun Kilometer langen Strand freuen, wenn sie sich nicht scheuen, das kühle Nordseewasser zu betreten. Der Strand ist barrierefrei, entzückt mit einem feinen Sand und ist äußerst sauber.



3. Bergen aan Zee: Weiter nördlich können Campingfahrer den kleinen Ort Bergen aan Zee ansteuern. Naturfans kommen hier voll auf ihre Kosten, denn in Bergen aan Zee befindet sich das größte Dünenreservat des Landes. Einfach den Wohnwagen abstellen und Nordholland mit dem Rad oder zu Fuß erkunden.



Nicht vergessen: Damit die Entdeckungstour nicht buchstäblich ins Wasser fällt, sollte man Holland nicht unbedingt im Sommer besuchen. Die wenigsten Regentage hat überraschenderweise der Monat April; besonders häufig regnet es zwischen November und Januar; doch auch der August ist recht regnerisch.