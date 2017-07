"Rocky Horror" kehrt nach Deutschland zurück

In der "Rocky Horror Show" prallen Welten aufeinander (Bild: BB Promotion GmbH)

Seit das schräge Märchen für Erwachsene 1973 am Royal Court Theatre in London uraufgeführt wurde, haben bereits über 20 Millionen Menschen die "Rocky Horror Show" erlebt. Mit "The Time Warp", "Sweet Transvestite" und vielen andern aus dem kulturellen Kollektivgedächtnis nicht mehr wegzudenkenden Kompositionen prägte das etwas andere Musical eine ganze Epoche.



Und im Herbst kann man sich wieder auf "Richard O'Brien's Rocky Horror Show" freuen: Nach einer ausverkauften Tournee und drei Jahren Pause ist es an der Zeit, das Konfetti aus dem Keller zu holen oder sich den offiziellen Fanbag zu besorgen. Bereits jetzt läuft der Vorverkauf für die große Tournee, die Brad und Janet durch 16 Städte in Deutschland, Österreich und Italien führen wird. Los geht's am Tag der Deutschen Einheit in Köln, der letzte Vorhang fällt im Mai 2018 in Düsseldorf.

Wer noch nie bei der "Rocky Horror Show" dabei gewesen ist, wird die Begeisterung um die Parodie auf alte Science-Fiction-Filme und B-Horror-Movies nur schwer nachvollziehen können. Zumindest solange, bis er die Show gesehen hat. Die Atmosphäre im Theatersaal ist bei jeder Aufführung magisch: Das Publikum ist nicht nur dabei, sondern mittendrin. Zuschauer werden aufgefordert, Gummihandschuhe, Konfetti, Toilettenpapier, kleine Spielzeug-Wasserpistolen und eine Zeitung als Regenschutz mitzubringen. Diese werden dann im richtigen Moment interaktiv eingesetzt (mehr Infos hier). Wer nicht immer genau weiß, wann es soweit ist, keine Angst – es sind immer genug Experten im Publikum.



Die Songs werden übrigens in der Originalfassung auf Englisch aufgeführt – es wäre ja auch albern, vom "süßen Transvestiten" und der "Zeit-Verwerfung" zu trällern. Aber keine Angst: Der Erzähler führt das Publikum in deutscher Sprache durch die Handlung. Hierfür ist dieses Jahr u.a. wieder Superstar Sky du Mont (Santa Maria aus "Schuh des Manitu") vorgesehen. Es gilt übrigens nicht als unhöflich, wenn Zuschauer den Erzähler als Langeweiler beschimpfen ("boring"). Dieser weiß sich in der Regel zu wehren. (cw)

Rocky Horror Show: Tournee 2017/18



03.10. – 21.10.2017: Köln, Musical Dome

24.10. – 05.11.2017: Mailand, Teatro degli Arcimboldi

07.11. – 11.11.2017: Florenz, Nelson Mandela Forum

14.11. – 19.11.2017: Bremen, Musical Theater

21.11. – 25.11.2017: Hamburg, Mehr!-Theater am Großmarkt

28.11. – 16.12.2017: Wien, Museumsquartier Halle E

19.12. – 27.12.2017: Essen, Colosseum Theater

29.12. – 31.12.2017: Mannheim, Rosengarten

03.01. – 10.01.2018: Dortmund, Konzerthaus

16.01. – 17.01.2018: Bielefeld, Stadthalle

19.01. – 21.01.2018: Oberhausen, Theater in der KöPi Arena

23.01. – 10.02.2018: Berlin, Admiralspalast

13.02. – 18.02.2018: Stuttgart, Liederhalle

20.02. – 18.03.2018: München, Deutsches Theater

27.03. – 01.04.2018: Frankfurt, Alte Oper

06.04. – 08.04.2018: Hannover, Swiss Life Hall

10.04. – 15.04.2018: Zürich, Theater 11

17.04. – 22.04.2018: Basel, Musical Theater

24.04. – 06.05.2018: Düsseldorf, Capitol Theater