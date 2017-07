Thyssen-Krupp erstmals beim CSD dabei

Der Essener Industriekonzern Thyssen-Krupp beteiligt sich in diesem Jahr erstmals beim Christopher Street Day in Köln. "Wir möchten demonstrieren, das wir offen sind für Beschäftigte jeglicher sexueller Orientierung", sagte die zuständige Managerin Barbara Thiel der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung".



Thyssen-Krupp habe alle Mitarbeiter über einen Newsletter eingeladen, an der Parade am am 9. Juli teilzunehmen. Bisher gibt es nach Konzernangaben 180 Anmeldungen. Auch Personalvorstand Oliver Burkhard wolle auf dem Wagen von Thyssen-Krupp mitfahren.

Konzern als "Spiegelbild der Gesellschaft"

"Rund zehn Prozent der Menschen im Land sind lesbisch, schwul, bi-, trans- oder intersexuell. Als Unternehmen mit knapp 160.000 Beschäftigten sind wir ein Spiegelbild der Gesellschaft", erklärte Barbara Thiel. "Immer mehr Beschäftigte fühlen sich bei uns sicher und akzeptiert und outen sich", so die Thyssen-Krupp-Managerin.



Der Cologne Pride beginnt am Freitag mit einem dreitägigen Straßenfest auf dem Heumarkt und dem Alter Markt sowie der Tanzbühne am Gürzenich. Höhepunkt ist die Demo-Parade am Sonntag. Start ist um 12 Uhr auf der Deutzer Brücke mit Blick auf die Kölner Altstadt. (ots/cw)