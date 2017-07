Köln kündigt LKW-Fahrverbot beim CSD an

In großen Teilen Kölns wird es am Sonntag ein LKW-Fahrverbot geben (Bild: Polizei Köln)

Die Stadt Köln hat umfangreiche Sperrmaßnahmen für den Cologne Pride am kommenden Wochenende angekündigt. Am Sonntag, dem Tag der CSD-Parade, wird es zwischen 0 und 22 Uhr ein Fahrverbot für Lastkraftwagen über 7,5 Tonnen in großen Teilen der Innenstadt geben. Das betrifft unter anderem die Deutzer Brücke sowie den Heumarkt, Neumarkt und Friesenwall. Gewerbetreibende können bei der Stadt eine Ausnahmegenehmigung beantragen, wenn sie verderbliche Waren im gesperrten Bereich befördern wollen.



Mit der Maßnahme soll die Sicherheit der CSD-Besucher garantiert werden. Eine ähnliche LKW-Sperrung hatte Köln bereits zum Karneval im Februar durchgeführt. Der Grund: Nur zwei Monate zuvor war der der Terrorist Anis Amri mit einem Sattelschlepper in einen Berliner Weihnachtsmarkt gerast. Der Tunesier tötete damals zwölf Menschen und verletzte mehr als 50.

Die Kölner Polizei kündigte zudem an, zum Schutz des CSDs besondere Sperren für LKW einzurichten. Erstmals werde auch das in den USA populäre Sperrsystem "Barracuda" in die Verkehrsmaßnahmen eingebunden, mit dem Pkw, LKW und Busse sicher zum Stillstand gebracht werden können. Bei "Barracuda" handelt es sich um leicht aufzustellende ein Meter lange Stangen, die Reifen aufspießen können, so dass die Luft innerhalb von fünf Sekunden entweichen kann.



Das Sperrsystem "Barracuda" wird zum CSD eingesetzt (Bild: Polizei Köln)

Der Cologne Pride beginnt am Freitag mit einem dreitägigen Straßenfest auf dem Heumarkt und dem Alter Markt sowie der Tanzbühne am Gürzenich. Höhepunkt ist die Parade am Sonntag. Start ist um 12 Uhr auf der Deutzer Brücke mit Blick auf die Kölner Altstadt. Schirmherr des diesjährigen CSDs ist der sozialdemokratische Bundesjustizminister Heiko Maas (queer.de berichtete). (cw)