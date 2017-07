München: Homo-Hasser attackieren Schwulen am helllichten Tag

Süleyman Argun / flickr) Das Gewaltopfer beklagte, dass ihm kein Passant zur Hilfe gekommen sei (Bild:

Ein 29-jähriger Schwuler ist am Sonntagmittag am Hauptbahnhof von München von homophoben Schlägern attackiert und verletzt worden. Shahin Shah erklärte in der Zeitung "tz", er habe deswegen eine Anzeige bei der Polizei gestellt.



Der Vorfall ereignete sich laut dem 29-Jährigen zwischen 12.30 Uhr und 13.00 Uhr, wie das Gewaltopfer auf Facebook mitteilte. Demnach sei er vor der Postbank-Filiale von zwei Unbekannten zwischen 30 und 40 Jahren als "Scheißschwuchtel" beschimpft worden. Als er die Männer zur Rede stellen wollte, hätten sie auf ihn eingeprügelt. Er sei die Treppe heruntergefallen und am Boden liegend mit Füßen getreten worden. Ihm sei dabei unter anderem die Nase gebrochen worden.

Die mutmaßlichen Täter seien dann zur U-Bahn geflüchtet. Der 29-Jährige habe einen der Männer noch am T-Shirt festhalten können, dieser habe sich aber befreit. Das Gewaltopfer beklagte, dass ihm keiner der Passanten zur Hilfe gekommen sei.



Bereits im Mai sorgte ein Übergriff von Homo-Hassern in München für Schlagzeilen: Mitten im Szeneviertel wurde ein Schwuler von drei Männern angegriffen und schwer am Auge verletzt (queer.de berichtete). (cw)