LSVD sucht Projektleitung in Köln

Der Lesben- und Schwulenverband in Deutschland (LSVD) sucht für sein neues Projekt "Akzeptanzförderung und Empowerment für LSBTI und ihre Angehörigen" zum 1. August 2017



eine*n Projektleiter*in

(3/4-Stelle / 30 Stunden).



Die Stelle ist befristet für den Bewilligungszeitraum bis zum 31.12.2017 bzw. für den geplanten Gesamtförderzeitraum bis zum 31.12.2019, Dienstort ist Köln.



Wir wollen mit dem Projekt nachhaltige Strategien gegen Homophobie und Transphobie entwickeln, zivilgesellschaftliche Allianzen zur Bekämpfung von menschenfeindlichen Tendenzen festigen, LSBTI-Organisationen und LSVD-Strukturen in verschiedenen Bundesländern stärken und für unsere Überzeugungsarbeit Konzepte und Forderungskataloge an die Politik entwickeln.



In enger Zusammenarbeit mit dem LSVD-Team unterstützen Sie unsere Akzeptanzarbeit inhaltlich und strukturell. Sie bereiten Fachveranstaltungen vor, führen sie durch und konzipieren Publikationen und Internetauftritt.



Wir erwarten:

• mehrjährige Erfahrungen in der Projektarbeit und Zusammenarbeit mit LSBTI-Organisationen,

• Kenntnis ihrer Aufgaben und Ziele sowie der Arbeit des LSVD,

• Erfahrungen in der Bewirtschaftung öffentlich geförderter Projekte,

• in Veranstaltungsmanagement,

• Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie

• in der Betreuung von Publikationen,

• sicheres Auftreten, gute Selbstorganisation und ein hohes Maß an Eigenverantwortung,

• selbständiges und teamorientiertes Arbeiten,

• die Bereitschaft zu Dienstreisen.



Wir bieten Ihnen eine spannende und vielseitige Tätigkeit in einem wachsenden Verband, in dem Sie Ihre Motivation und Ihre Kenntnisse unter Beweis stellen können.



Bewerbungen mit aussagekräftigen Unterlagen sowie Angabe der Gehaltsvorstellungen bitte digital bis zum 17.07.2017 an: LSVD, Geschäftsführung, klaus.jetz@lsvd.de