Ein weiterer CDU-Abgeordneter vergleicht Homosexuelle mit Tieren

Bei einem Besuch des Spielzeugherstellers Jamara in Aichstetten löste der CDU-Bundestagsabgeordnete Josef Rief (CDU) am Mittwoch einen Eklat aus. Laut einem Bericht der "Schwäbischen Zeitung" wurde der 57-Jährige bei einer Gesprächsrunde im Konferenzraum des Unternehmens auf seine Haltung zur Ehe für alle angesprochen.



"Das ist eine Gewissensentscheidung", erklärte Rief zunächst, der wie drei Viertel seiner Fraktion mit Nein gestimmt hatte. Dann meinte er, dass in Berlin schon über Partnerschaften mit mehr als zwei Personen diskutiert werde, und ergänzte: "Und dann gibt es auch noch die, die sagen, dass sie Tiere lieben."

CDU-Bürgermeister stellte Rief zur Rede

Laut "Schwäbischer Zeitung" wurde es daraufhin laut im Konferenzsaal: "Teilnehmer interpretierten das als direkten Vergleich zwischen Homosexualität und dem sexuellen Missbrauch von Tieren", heißt es im Bericht des Regionalblatts. "Das ist nicht zu ertragen. Nehmen Sie das bitte zurück!", empörte sich auch der Aichstetter Bürgermeister Dietmar Lohmiller, der ebenso wie Rief Mitglied der CDU ist. Der Vergleich des Abgeordneten sei "unanständig".



Josef Rief erklärte schließlich, er habe es nicht so gemeint; Debatten über Polygamie gebe es in Berlin aber tatsächlich schon. "Die dicke Luft zwischen dem Bundestagsabgeordneten und dem Bürgermeister verzog sich (…) bis zu Riefs Abreise nicht", schreibt die "Schwäbische Zeitung".



Der Bundestagsabgeordnete, der einen Schweinezuchtbetrieb in Kirchberg an der Iller betreibt, pflegt enge Kontakte zu Homo-Hassern. Im vergangenen Jahr lud er den "Demo für alle"-Redner Manfred Spieker, der Homosexualität als "generationenblind", "lebensfeindlich" und "Unsittlichkeit" bezeichnet hatte, sowie Birgit Kelle zu einem Vortrag in den Deutschen Bundestag ein (queer.de berichtete).



Erst am Mittwoch war durch einen Bericht von queer.de bekannt geworden, dass der CDU-Bundestagsabgeordnete Ulrich Petzold die gleichgeschlechtliche Ehe in einer persönlichen Erklärung mit einer "Beistandsgemeinschaft" aus einem Blinden und seinem Assistenzhund verglichen hatte. (cw)