Sozialminister Heiner Garg will heiraten

Der schleswig-holsteinische Landessozialminister Heiner Garg (FDP) hat in einem Interview mit dem "Flensburger Tageblatt" erklärt, dass er nach der Öffnung der Ehe für Schwule und Lesben gerne seinen puerto-ricanischen Freund heiraten wolle. "Das ist aufgrund unserer unterschiedlichen Staatsangehörigkeiten nicht ganz leicht, aber, ja, ich will", sagte Garg. "Wir wollen beide Verantwortung füreinander übernehmen, dazu haben wir uns bereits lange entschieden. Aber eine Heirat wollen wir gut vorbereiten. Da wir beide über 50 sind, kommt es nun auch nicht mehr auf ein Jahr mehr oder weniger an."



Für den 51-Jährigen, der seit 2011 Landeschef der Nord-Liberalen ist, sei es das zentrale Signal der Ehe-Öffnung, dass in Deutschland nicht länger zugelassen werde, "dass Menschen unterschiedlich behandelt werden". "Die bisherige Ungleichbehandlung war Wasser auf die Mühlen all derjenigen, die Homosexuelle diskriminieren. Da musste man sich nicht wundern, dass es immer noch eine bedeutende Zahl von Menschen gibt, die glauben, dass Leute wie ich Menschen zweiter Klasse sind – und uns dann auch genauso behandeln", so Garg.

Garg beklagt anhaltende Diskriminierung

Der FDP-Politiker erklärte, er habe persönlich in den letzten Jahren weniger Diskriminierung erlebt, "vielleicht auch weil ich mit meiner Homosexualität immer ganz offen umgegangen bin". Sein Freund, der wie alle Puerto Ricaner die amerikanische Staatsbürgerschaft besitzt, erlebe dagegen manchmal doppelte Diskriminierung "als Schwuler und als Ausländer". Als Politiker empfinde er es als seine Aufgabe, jungen Menschen zu zeigen, "dass Homosexualität nichts ist, wofür man sich schämen muss".



In Schleswig-Holstein regiert seit vergangenem Monat eine Koalition aus CDU, Grünen und FDP unter Führung von Ministerpräsident Daniel Günther, dem ersten CDU-Regierungschef, der sich offen für die Ehe für alle ausspricht (queer.de berichtete). Garg äußerte sich sehr positiv über den neuen Landesvater: "Ich bin unserem Ministerpräsidenten Daniel Günther sehr dankbar, dass wir ein klares Bekenntnis zur Ehe für alle gemeinsam im Koalitionsvertrag vereinbaren konnten. Jamaika hat gewirkt." (cw)