Queer.de gehört zur "Likemedien-Top-100"

Ranking der Online-Leitmedien: Auf welchem Beitrag landen die meisten Fliegen?

Im vergangenen Monat gehörte queer.de wieder zur deutschsprachigen "Likemedien-Top-100" von 10000flies – als einziges LGBTI-Portal. Auf Platz 91 liegen wir nur kurz hinter der "taz" (Platz 82) und noch vor der "Abendzeitung München" (95) und der "Brigitte" (98). Einziger Wermutstropfen: Rechte und homophobe Seiten wie "PI News" (67) oder "Tichys Einblick" (61) haben noch einen deutlichen Vorsprung.



Für sein tägliches Ranking berücksichtigt 10000flies die Zahl der Artikel, die die meisten Likes, Shares und Kommentare bei Facebook, Verlinkungen innerhalb von Tweets bei Twitter und +1-Klicks bei Google erhalten haben. Diese werden selbstironisch als "Flies" (Fliegen) zusammengezählt. "So entsteht ein Ranking der Themen und Artikel, die die Nutzer bewegen, aufregen oder erfreuen", erklärt 10000flies das System. "Erstmals entsteht so auch eine Übersicht darüber, welche Artikel bei welchen Nachrichten-Websites, Fachmedien und Blogs besonders erfolgreich sind."



Dies könne auch ein "kleiner Gradmesser für Qualität sein", erklären die Macher des Rankingtools: "Ein Nutzer wird einen Artikel nur dann per Facebook, Twitter oder Google+ weiter empfehlen, wenn er eine gewisse subjektive Qualität oder einen hohen Nachrichtenwert darin erkennt."



124.939 Flies wurden im Juni für queer.de gezählt. Dass wir diese Zahl im Vergleich zum Mai um ein Drittel steigern konnten, liegt sich auch an der Ehe für alle, die uns im Juni besonders beschäftigte. Vielen Dank für das Teilen, Kommentieren und Liken unserer Artikel! (mize)

