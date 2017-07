Heute, 04:52h, Noch kein Kommentar



"Countdown – Ein Cop sieht rot!" ist am 6. Juli 2017 auf DVD und Blu-ray erschienen

Der Undercover Cop Ray Fitzpatrick (Wrestling-Star Dolph Ziggler) muss notgedrungen bei einem Einsatz seinen Kollegen anschießen, damit seine Tarnung nicht auffliegt. Sein Chef Cronin (WWE-Legende Kane) hat genug von dem Verschleiß an Partnern, und so muss Ray endgültig Dienstmarke und Waffe abgeben.



Doch schon bald stehen seine Ex-Kollegen wieder bei ihm vor der Tür: Ein Psychopath hat einen kleinen Jungen an einen unbekannten Ort verschleppt und droht live im Internet, das Kind in die Luft zu jagen. Als die Lösegeldübergabe außer Kontrolle gerät, bleiben Ray und seiner Kollegin Julia nur noch wenige Stunden, um den Jungen zu retten. Ein gnadenloser Wettlauf gegen die Zeit beginnt… (cw/pm)

Direktlink | Offizieller deutscher Trailer zum Film

Wir verlosen fünf Blu-rays

Für die User von queer.de haben Tiberius Film sowie die Agentur public insight freundlicherweise fünf Blu-rays "Countdown – Ein Cop sieht rot!" zur Verfügung gestellt.



Du willst eine Blu-ray gewinnen? Dann fülle bis Freitag, den 14. Juli 2017, 10:00 Uhr (Einsendeschluss) das unten verlinkte Gewinnspielformular aus. Teilnahmeberechtigt sind nur Personen über 16 Jahre. Die Preise werden nicht in bar ausgezahlt. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.