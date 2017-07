SPD-Prominenz stürmt CSD-Paraden

Wahlversprechen zur Ehe für alle erfüllt: Bundesfamilienministerin Katarina Barley trat Anfang Juni die Nachfolge von Manuela Schwesig an (Bild: Susie Knoll)

Minister-Andrang beim Kölner CSD: Nachdem Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) heute als Schirmherr den diesjährigen Cologne Pride eröffnen wird, kann man Bundesfamilienministerin Katarina Barley (SPD) am Sonntag auf der Parade begegnen. Dies teilte die Landesarbeitsgemeinschaft SPDqueer am Mittwoch mit.



Für beide Politiker ist der Besuch des Christopher Street Days in Köln keine Premiere: Als SPD-Generalsekretärin war Barley schon im vergangenen Jahr beim Cologne Pride dabei. Heiko Maas besuchte 2014 den CSD in der Domstadt.



"Dass ranghohe SPD-Politiker an CSD-Demonstrationen und -Straßenfesten nicht nur in Köln, sondern in ganz NRW teilnehmen, freut uns", erklärte der stellvertretende Landesvorsitzende der SPDqueer Sascha Roncevic. "Es macht aber auch deutlich, dass das Thema der Akzeptanz und Gleichstellung von LSBTIQ* in der SPD einen wichtigen Stellenwert haben." In nicht einmal drei Monaten wird allerdings auch ein neuer Bundestag gewählt.



Der Cologne Pride beginnt am Freitag mit einem dreitägigen Straßenfest auf dem Heumarkt und dem Alter Markt sowie der Tanzbühne am Gürzenich. Die Parade am Sonntag startet um 12 Uhr auf der Deutzer Brücke mit Blick auf die Kölner Altstadt.

Neue Landesmutter beim CSD Rostock am 15. Juli

Am Wochenende darauf wird die ehemalige SPD-Familienministerin Manuela Schwesig, die am Dienstag zur neuen Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern gewählt wurde, am CSD Rostock teilnehmen. Dies teilten die Pride-Veranstalter am Donnerstag mit.



In 15 Jahren hatte sich nie zuvor ein Regierungschef am CSD Rostock beteiligt. Neben Schwesig hat auch Landtagspräsidentin und Schirmfrau Sylivia Bretschneider (SPD) ihre Teilnahme am Samstag, den 15. Juli zugesagt. Die Demo beginnt um 15 Uhr am Neuen Markt. (cw)