Lesbisches Paar in Berlin-Wedding beleidigt und bespuckt

Am Donnerstagabend wurde im Berliner Stadtteil Wedding ein lesbisches Paar homophob beleidigt und bespuckt. Laut Polizeibericht vom Freitag waren die beiden Frauen im Alter von 25 und 26 Jahren gegen 21.45 Uhr in der Oudenarder Straße unterwegs, als sie an der Ecke Groninger Straße unvermittelt von einem 31-jährigen Mann beleidigt und bespuckt wurden.



Die lesbischen Frauen waren nach Angaben der Polizei als Paar zu erkennen. Zeugenaussagen zufolge soll der mutmaßliche Täter einer der beiden an die Außenseite des Oberschenkels gefasst und nach einem Abwehrversuch seine Hand ins Gesicht gedrückt und sie weggestoßen haben.

Der mutmaßliche Täter war leicht alkoholisiert

Nachdem die unverletzt gebliebenen Frauen Anzeige erstatteten, konnten Einsatzkräfte den leicht alkoholisierten Tatverdächtigen auf dem Gelände der ehemaligen Osramhöfe festnehmen. Nach Feststellung seiner Identität und einem erteilten Platzverweis kam er wieder auf freien Fuß. Nähere Angaben zum Tatverdächtigen wurden im Polizeibericht nicht gemacht. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



Berlin gehört zu den wenigen deutschen Städten, die mögliche homo- oder transfeindliche Hintergründe von Straftaten gezielt in ihren Berichten erwähnen und die Fälle publik machen, auch wenn es "nur" um Beleidigungen geht. (cw)