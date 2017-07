Brasilien: Drittligist feuert vier Spieler wegen "Homo-Sex"

Jayel Aheram / flickr) Auf dem Feld dürfen sich Fußballer herzen, aber nach Ansicht des Sport Club Gaúcho nicht unter der Dusche (Bild:

Der Sport Club Gaúcho aus der südbrasilianischen Stadt Passo Fundo hat lokalen Medien zufolge vier Profis mit sofortiger Wirkung aus ihrem Vertrag entlassen, weil am vergangenen Freitag ein "schwules" Video online aufgetaucht ist. Das Video hat sich innerhalb weniger Tage in Brasilien viral verbreitet – und ist laut Gilmar Rossmo, dem Präsidenten des in der "Campeonato Gaúcho Série B" (Dritte Liga) spielenden Vereins, "ekelerregend".



Der mit einer Handykamera aufgenommene Kurzfilm ist ganze zehn Sekunden lang. Das Video zeigt, wie einer der Fußballer kniend – und lachend – die nicht erigierten Penisse von zwei unter der Dusche stehenden Kollegen reibt – im Hintergrund hört man lautes Gelächter des vierten Spielers, der die Szene aufnimmt. Das Video war offensichtlich nicht als ernstzunehmendes Sex-Video gefilmt worden.

Club-Präsident: "Sie hatten einfach Sex"



Laut Rossmo ist das Video ein Grund für eine Entlassung, weil die Szene in Räumlichkeiten des Fußballclubs entstanden sei – nicht, weil er Homosexuelle diskriminieren wolle, behauptete der Funktionär. Schließlich habe der Verein auch einen schwul-lesbischen Fanclub und engagiere sich gegen Homosexuellenfeindlichkeit.



Gegenüber "UOL Esporte" machte er aus der offenbar aus Spaß gedrehten Szene trotzdem schwulen Sex: "Soweit ich weiß, sind die drei nicht schwul, sie hatten einfach Sex." Einige Medien sprachen von einem Skandal um einen schwulen Orgien-Porno-Dreh und zeigten eine verpixelte Version des Videos, die weniger deutlich als Spaß zu erkennen war.



Bei LGBTI-Rechten gilt Brasilien zwar als recht fortschrittlich – so ist Homosexualität bereits seit 1830 legal, seit 2004 gibt es Lebenspartnerschaften und 2013 wurde die Ehe für Schwule und Lesben geöffnet. Allerdings ist die Akzeptanz gering: Seit Jahren gibt es etwa Berichte über eine anhaltend hohe Hasskriminalität gegen sexuelle und geschlechtliche Minderheiten. Alle 28 Stunden werde laut der LGBTI-Organisation Grupo Gay da Bahia im Land statistisch ein Mensch wegen seiner sexuellen Orientierung oder Identität ermordet. Anfang des Jahres sorgte eine Frau für weltweite Schlagzeilen, weil sie ihren 17-jährigen Sohn wegen seiner Homosexualität umgebracht hatte (queer.de berichtete). (cw)