Heute, 09:28h, Noch kein Kommentar



"Hauptsache Liebe – Eine Reise ins Glück" ist am 6. Juli 2017 auf DVD und Blu-ray erschienen

Die ehrgeizige Jodi hat einen großen Traum: Sie will Kinostar werden. Und zwar in dem Film ihres berühmten Freundes Daniel. Doch der ist noch nicht so überzeugt von den Fähigkeiten seiner Liebsten. Deshalb reist Jodi in die Ferne, um sich auf einer idyllischen Familienranch perfekt auf die große Rolle vorzubereiten.



Als sie dann den unnahbaren aber doch sympathischen Farmer Kobus näher kennenlernt, entdeckt sie durch ihn die wunderschöne Natur und das echte Leben – abseits der schicken Metropolen und der Superstars. Jodi ist sich nicht sicher: Gibt es zwischen ihr und Kobus mehr als nur unverbindliche Gefühle? Jodi weiß, dass sie sich entscheiden muss. Folgt sie dem Traum von der großen Karriere – oder ihrem Herzen? (cw/pm)

Direktlink | Offizieller deutscher Trailer zum Film

Wir verlosen fünf Blu-rays

Für die User von queer.de haben Tiberius Film sowie die Agentur public insight freundlicherweise fünf Blu-rays "Hauptsache Liebe – Eine Reise ins Glück" zur Verfügung gestellt.



Du willst eine Blu-ray gewinnen? Dann fülle bis Samstag, den 15. Juli 2017, 10:00 Uhr (Einsendeschluss) das unten verlinkte Gewinnspielformular aus. Teilnahmeberechtigt sind nur Personen über 16 Jahre. Die Preise werden nicht in bar ausgezahlt. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.