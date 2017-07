Screenshot aus dem Video: Projektkopf Holger Edmaier wirbt für die Liebe

Das Projekt 100% Mensch lädt auch auf den diesjährigen CSD-Veranstaltungen zum Mitsingen ein. Nach dem namensgebenden Song "100% Mensch" im Jahr 2014, der Menschenrechtshymne "77 (Love is Love)" in 2015 und dem offiziellen Kampagnenlied zur Initiative #EheFürAlle "Ich sage Ja" im Vorjahr hat es nun am Freitag die überraschende Dancehallnummer "Wir sind eins" veröffentlicht.



Ela Querfeld, Annie Heger, Hanne Kah, Cris Cosmo und Holger Edmaier toasten für Respekt und Vielfalt, gegen Hass und Gewalt. Der durchaus tanzbare Song zeichnet in den Strophen ein düsteres Abbild der rechtspopulistischen Aufmärsche und stellt diesem einen kraftvollen Refrain gegenüber: "Wir sind eins! Eine Menschheit ohne Nation, eine Wahrheit ohne Religion. Unsere Liebe ist stärker als das – stärker als Euer Hass! Wir sind eins! Eine Menschheit ohne Nation, eine Wahrheit ohne Religion, denn wir sind alle Mensch, egal wie man uns nennt – zu hundert Prozent!"

Hier die Lyrics zum Ausdrucken oder Auswendiglernen:

Wenn der Hass durch die Straßen fegt

Wenn sich Wut wie Staub auf Gesichter legt

Wenn die Zeit wieder rückwärts dreht

Hast Du Angst in der Nacht, wenn das Licht ausgeht?

Wenn die Stadt unter Stiefeln bebt

Wenn der Frust überall seine Netze webt

Wenn der Eishauch des Misstrauens weht

Sag mir, wo wirst Du sein, wenn der Wind sich dreht?



Was hier los – ich hör nur "Volk und Nation"

Ich bin fassungslos – das gab's vor 80 Jahren schon

Lüge und Hetze, wohin ich auch seh'

Und 19 Komma 33 Prozent für AfD



Ihr verteidigt die Werte des Abendlands

Doch es ist Euer Hass in dem es sein Ende fand

Wir wollen Zukunft, denn das ist uns're Zeit

Wir wollen nicht zurück in die Vergangenheit



Wir sind eins!

Eine Menschheit ohne Nation

Eine Wahrheit ohne Religion

Unsere Liebe ist stärker als das,

Stärker als Euer Hass

Wir sind eins

Eine Menschheit ohne Nation

Eine Wahrheit ohne Religion

Denn wir sind alle Mensch

Egal wie man uns nennt – zu 100 Prozent



Wenn Gewalt ihre Fratze zeigt

Wenn die Wahrheit bei dem liegt, der lauter schreit,

Wenn die Lüge auf Angst gedeiht

Na dann herzlich Willkommen, postfaktische Zeit!



Wenn es brennt und die Masse schweigt

Wenn ein Keil sich tief zwischen Menschen treibt

Wenn die Lösung zu einfach scheint

Sag mir wählst Du den geist der Vergangenheit?



Wir sind hier, wir stehn auf, haben die Faust gereckt

Uns're Zukunft ist jetzt – Hast Du's auch gecheckt

Ich und Du – wir sind niemand der sich versteckt

Wir gemeinsam für Freiheit und Respekt.



Vielfalt ist keine Bedrohung

Die große Gefahr, das ist die Verrohung

Die Gesellschaft driftet in die Spaltung

Und was wir jetzt brauchen – das ist Haltung



Unsere Liebe ist gewaltig, so schön und so tief

Sie reißt Mauern ein und stemmt sich gegen den Mief

Sie bringt die Erde zum Beben, wie ein Liebesbrief, der sagt:

Würde – ist kein Konjunktiv



Weil wir zusammen hier sind

und nur zusammen Wir sind!