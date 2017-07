Trauer um "Lafayette"

Nelsan Ellis als Lafayette Reynolds in "True Blood" (Bild: HBO)

Der US-Schauspieler Nelsan Ellis ist im Alter von 39 Jahren in Los Angeles gestorben. Das bestätigte der Sender HBO am Samstag. Ellis' Managerin Emily Gerson Saines nannte als Todesursache gegenüber dem "Hollywood Reporter" Komplikationen infolge einer Herzschwäche.



Bekannt wurde Ellis vor allem durch seine Rolle als schwuler Koch und zeitweiliger Drogendealer Lafayette Reynolds in allen Staffeln der HBO-Serie "True Blood" (2008-2014). Die Serie, die das Coming-out und die Diskriminierung von Vampiren analog zum Umgang der Gesellschaft mit Homosexuellen thematisiert, wurde für ihre vielen LGBTI-Charaktere gelobt (queer.de berichtete).

Eine queere Identifikationsfigur

Die queere, selbstbewusste und stets geschminkte Figur des Lafayette gehörte dabei zu den beliebtesten. In einer legendären Szene klatscht der Koch von "Merlotte's Grill" homophoben Gästen den vermeintlichen "Aids-Burger" ins Gesicht und weist sie in ihre Schranken.



Viel gelobt wurde Nelsan Ellis auch für seine Rolle als Bobby Byrd im James-Brown-Biopic "Get on Up" (2014). Der in Illinois geborene Schauspieler hinterlässt einen Sohn (cw)