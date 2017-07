Heute, 10:20h, Noch kein Kommentar



"Und dazwischen nichts" von Mathieu Riboulet ist im Juni 2017 bei Matthes & Seitz Berlin erschienen

Anfang der Siebzigerjahre stehen die Protestbewegungen in Paris, Rom und Berlin vor der Frage nach dem bewaffneten Kampf und dem Abtauchen in den Untergrund. Auch wenn die Antworten unterschiedlich ausfallen, beginnt in allen drei Ländern ein Jahrzehnt politischer Gewalt, das auf den "Straßen eines Europas im Frieden die Leichen Hunderter Männer und Frauen hinterließ, wie Hunde abgeknallt". Als Zeuge dieses Jahrzehnts der Wut, Hoffnung und großen Worte erlebt der Ich-Erzähler seine sexuelle und politische Bewusstwerdung, doch als er "am Zuge ist", in das Weltenspiel einzutauchen, ist die Hoffnung seiner älteren Brüder an den Mauern der Repression zerschellt oder in mörderischen Sackgassen gestorben.



Zu jung für den Kampf, wird es für ihn und seine Geliebten noch eine kurze intensive Zeit geben, in der sie sich den großen Freuden wie den tiefen Nöten der Politik und des Körpers hingeben, denn "Sex gibt's nicht getrennt von der Welt". Dann aber wird sie "eine Epidemie niedermähen wie Hunde" und "der Feind ein anderes Gesicht haben". Geschrieben mit der Wut eines hilflosen Zeitzeugen, der Lügen eines ganzen Kontinents, erinnert uns "Und dazwischen nichts" daran, dass Geschichte vor allem eines ist: Fiktion.



Der Autor Mathieu Riboulet wurde 1960 geboren und lebt und arbeitet als Autor und Regisseur in Paris. Er drehte über zehn Jahre zahlreiche Filme, bevor er sich ganz der Schriftstellerei widmete. Seit Anfang der 2000er Jahre ist ein umfangreiches einzigartiges literarisches Werk entstanden. 2012 erhielt er für "Les OEuvres de miséricorde" ("Die Werke der Barmherzigkeit") den Prix Décembre. Im Sommer 2017 ist er Stipendiat am Literarischen Colloquium Berlin. (cw/pm)

Mathieu Riboulet: Und dazwischen nichts. Originaltitel: Entre les deux il n'y a rien. Roman. Deutsche Übersetzung von Karin Uttendörfer. Hardcover mit Schutzumschlag. 218 Seiten. Matthes & Seitz Verlag. Berlin 2017. 20,00 € (ISBN 978-3-95757-265-3). E-Book: 16,99 €



