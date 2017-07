Schwuler Sportler knackt Weltrekord

Tom Bosworth hat seinen ersten Weltrekord

Der schwule Sportler Tom Bosworth hat am Sonntag beim Sportfest "London Anniversary Games" einen neuen Weltrekord aufgestellt: In der nicht-olympischen Distanz von einer Meile Gehen kam der 27-Jährige nach fünf Minuten, 31 Sekunden und acht Hundertstel ins Ziel – schneller als jeder andere Sportler zuvor.



Bosworth verbesserte damit den seit 26 Jahren bestehenden Weltrekord um vier Sekunden – allerdings gibt es in dieser Distanz viel weniger Wettbewerbe als in den olympischen Distanzen von 20 und 50 Kilometer. Eine Meile entspricht 1609,3 Meter.



Auf Twitter freute sich Bosworth mit den Worten: "Heilige Schei*e! Weltrekord!"



Bosworth hatte sich 2015 bei einem Interview in der BBC als schwul geoutet (queer.de berichtete). Damals sagte der in der Grafschaft Kent geborene und heute in Leeds lebende Athlet, er habe viel Zuspruch von seinen Teamkollegen erhalten und wolle offen mit seiner sexuellen Orientierung umgehen, um sich danach in Ruhe auf die Olympischen Spiele in Rio vorbereiten zu können. Er berichtete davon, wie er als Teenager gemobbt und als "Schwuchtel" beschimpft worden war, nachdem Gerüchte über seine Homosexualität verbreitet worden waren.



Bei der Olympiade 2016 wurde Bosworth Sechster in der Disziplin 20 Kilometer Gehen. Am Rande der Spiele sorgte er mit einem Heiratsantrag am Strand von Rio für Schlagzeilen: Sein Freund Harry Dineley habe "Ja" gesagt, schrieb er damals stolz auf Twitter und veröffentlichte ein Foto des Antrages (queer.de berichtete). (dk)