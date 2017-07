Der Heilige mit der Erektion

Von Kevin Clarke

Um ehrlich zu sein, wusste ich nicht so recht, was ich erwarten sollte von einem Film, der "Der Ornithologe" heißt und von einem Mann handelt, der in der Wildnis von Nordportugal nach einer seltenen Vogelart sucht. Sein Kajak kentert, und er muss sich ohne Handyverbindung durchschlagen. Ein Outdoor-Survival-Film?



Das Poster mit einem gefesselten nackten Mann im Wald, ausgestreckt wie ein Heiliger Sebastian ohne Pfeile, sah zumindest interessant aus. Irgendwie. Und schließlich hatte die Edition Salzgeber angekündigt, dass João Pedro Rodrigues einer der "wichtigsten Regisseure Portugals" und "aufregendsten Auteurs des queeren Kinos" sei. Also dann!



Den fast zwei Stunden dauernden Film zu sehen, ist eine seltsame Erfahrung, man könnte fast sagen: ein Trip. Da verliert sich der schwule Titelheld auf der Vogelsuche in der Wildnis, die in schier endlosen Sequenzen eingefangen wird, mit vielen Vögeln in Nahaufnahme. Dann begegnet der Titelheld Fernando allen möglichen skurrilen Figuren, bei denen man sich zunehmend fragt, ob das Ganze real sein soll oder ein Traum.



Erst tauchen zwei lesbische Pilgerinnen aus China auf, die sich auf dem Weg nach Santiago de Compostella verlaufen haben. Dann gibt's lateinisch sprechende Amazonen mit Pferden, Pfeilen und nackten Brüsten. Auch seltsame maskierte Wesen streifen durch den Wald und vollführen noch seltsamere Rituale. Und ein stummer Hirtenjunge namens Jesus sorgt zwischendurch für eine handfeste Sexszene am Fluss, die allerdings nicht gut ausgeht.



Hauptdarsteller Paul Hamy zeigt sich fortwährend nackt



Wahrscheinlich wäre meine Aufmerksamkeit schon früh dahin gewesen, wenn der Hauptdarsteller nicht Paul Hamy hieße. Den kannte ich vorher nicht. Aber wie er in weißer Unterhose an einem Baum hängt, gefesselt von den chinesischen Pilgerinnen, die ihn am nächsten Morgen kastrieren wollen, und wie dann in der nassen Unterhose seine Erektion durchschimmert, das war: ein Hingucker. Um es mal vorsichtig auszudrücken.



Auch sonst ist Hamy eine Augenweide, wenn man auf diesen Dreitagebart-Typus steht. Und Hamy hat scheinbar keine Probleme damit, sich fortwährend nackt vor der Kamera zu zeigen, völlig selbstverständlich und entspannt. Er schafft es, nackt und angezogen, die ausufernde Traumhandlung zu fokussieren und 120 Minuten lang zu tragen.



Fernando – der wegen einer nicht weiter spezifizierten Krankheit Pillen nehmen muss, die er aber nach dem Kajakunfall nicht mehr hat – wird zunehmen geistig instabiler. Er versucht seinen Lebenspartner Sérgio per Telefon zu erreichen, aber die Leitung bricht ab und ist schließlich völlig tot. Als endgültige Trennung zwischen altem und neuem Leben.

"Blasphemische Wieder-Aneignung des Heiligen Antonius"



Poster zum Film: "Der Ornithologe" startet am 13. Juli 2017 mit deutschen Untertiteln im Kino

Modelliert ist das Ganze nach der Legende des Heiligen Antonius. Dessen Taufname ist ebenfalls Fernando. 1220 trat der Portugiese den Franziskanern bei und nahm den Namen des spätantiken Wüstenvaters Antonius Eremita an. Nach dem Vorbild des 1220 in Marrakesch hingerichteten Märtyrers zog Antonius als Missionar nach Marokko, um sein eigenes Martyrium zu finden.



Wegen einer Krankheit musste er Afrika aber wieder verlassen und wurde durch einen Sturm nach Sizilien verschlagen. Von dort kämpfte er sich mühsam bis nach Padua durch. Später zog er sich in die Nähe von Assisi zurück. Ostern 1231 unternahm er noch einmal eine Predigtreise nach Padua und verbrachte die letzten Wochen seines Lebens in der Einsiedelei Campo San Piero. Auf dem Rückweg ins nahe gelegene Padua starb er im gleichen Jahr.



In "Der Ornithologe" tauscht Regisseur Rodrigues gegen Ende – im totalen Delirium Fernandos – sich selbst als Darsteller gegen Paul Hamy aus und ist dann plötzlich in Padua. Also im heutigen Padua. Wo er wie ein queerer Aktivist die Straße entlanghüpft zwischen all den katholischen Pilgerfahrern. In einem Interview erklärte der Regisseur: "Mein Film ist eine bewusst transgressive und blasphemische Wieder-Aneignung des Heiligen Antonius – seines Lebens und Wirkens."



Vor dem Kinobesuch informieren – oder kiffen



Was da genau "angeeignet" wird, hat sich mir nicht wirklich erschlossen. Warum irgendwann im Wald ("Ausdruck des kollektiven Unterbewusstseins") ausgestopfte Tiere stehen, auch nicht. Warum Hamy schlussendlich zu Rodrigues mutiert? Und wieso wir auf einmal in den letzten fünf Filmminuten in Padua sind, wo alles zuvor in Portugals Wäldern spielte? Keine Ahnung. Es ist durchaus hilfreich, sich vorm Kinobesuch den längeren Erklärungstext von Rodrigues durchzulesen, der sich im Presseheft (PDF) von Salzgeber findet.



Meine erste Reaktion im Anschluss an den Kinobesuch – ohne die entsprechende Vorablektüre – war eine genervte. Weil sich die Traumsequenzen strecken und auch nicht zu einer irgendwie spannenden Geschichte verdichten. Heiligenlegende und Transgression hin oder her. Trotzdem merkte ich aber bald, dass etliche Bilder von Paul Hamy und einige der Szenen aus dem Film in ihrer irritierenden Rätselhaftigkeit mich nicht losließen. Und damit meine ich nicht nur die Unterhosenszene mit der enigmatischen Erektion. Obwohl die auch.



Vielleicht braucht man mehrere Joints, um der Schönheit des Films folgen zu können? Auf alle Fälle empfiehlt sich Paul Hamy als unbedingter Superstar des queeren Kinos. Immerhin: Beim Filmfest von Locarno gewann "Der Ornithologe" den Regiepreis.

Der Ornithologe. Spielfilm, Portugal/Frankreich/Brasilien 2016. Regie: João Pedro Rodrigues. Darsteller: Paul Hamy, Xelo Cagiao, João Pedro Rodrigues, Han Wen, Chan Suan, Juliane Elting: Laufzeit: 118 Minuten. Sprache: Originalfassung in Portugiesich, Englisch, Mandarin, Mirandes und Latein mit deutsche Untertiteln. Verleih: Edition Salzgeber. Deutscher Kinostart: 13. Juli 2017