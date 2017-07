Regenbogentag auf dem Deutsch-Amerikanischen Volksfest

Anlässlich des CSD Berlin und dem 25. Lesbisch-Schwulen Stadtfest findet am 25. Juli 2017 der neue Regenbogentag auf dem 56. Deutsch-Amerikanischen Volksfest statt

2017 gibt es ein ganz besonderes Highlight auf dem 56. Deutsch-Amerikanische Volksfest in Berlin. Anlässlich des Christopher Street Days und dem 25. Lesbisch-Schwulen Stadtfest findet am Dienstag, den 25. Juli der neue Regenbogentag auf dem Volksfest – am neuen Standort Marienpark – statt.



Eröffnet wird der facettenreiche Regenbogentag um 18 Uhr durch die bekannten Transvestiekünstler Melli Magic und Mataina. Die verschiedenen Shows, Performances und Spiele werden musikalisch von einem Live-DJ begleitet, welcher die besondere Atmosphäre dieses Tages mit Hits der LGBT-Szene, untermalt. Höhepunkt sind die kulinarischen "Regenbogentag-Specials" von pinker Zuckerwatte bis zur extra großen XXL-Bratwurst



Das Deutsch-Amerikanische Volksfest ist fester Bestandteil des sommerlichen Terminkalenders Berlins und findet in diesme Jahr vom 21. Juli bis 13. August statt. 24 Tage lang werden über 100 Schausteller, verschiedene Fahrgeschäfte, eine amerikanische Kulissenstadt und verschiedene kulinarischen Highlights aus den USA und Deutschland das US-Feeling auf dem Festgelände des Marienparks in Mariendorf verbreiten. Täglich locken zudem ein Nonstop-Bühnenprogramm sowie zahlreiche andere Thementage. (cw/pm)

Wir verlosen zehn Volksfesttüten und Gutscheinbögen

Für die User von queer.de haben die Organisatoren freundlicherweise zehn Volksfesttüten und Gutscheinbögen im Wert von je 50 Euro (Verzehr + Freifahrten) zur Verfügung gestellt.



Du willst eine Volksfesttüte und einen Gutscheinbogen gewinnen? Dann fülle bis Mittwoch, den 19. Juli 2017, 10:00 Uhr (Einsendeschluss) das unten verlinkte Gewinnspielformular aus. Teilnahmeberechtigt sind nur Personen über 16 Jahre. Die Preise werden nicht in bar ausgezahlt. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Info



Der Regenbogentag findet Dienstag, den 25. Juli 2017 von 14 bis 22 Uhr auf dem 56. Deutsch-Amerikanischen Volksfest in Berlin statt. Das Volksfest öffnet vom 21. Juli bis 13. August täglich ab 14 Uhr im Marienpark in Mariendorf.