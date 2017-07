1.238 homosexuelle Paare ließen sich 2016 "entpartnern"

Heute, 15:43h, Noch kein Kommentar

Im Jahr 2016 wurden in Deutschland durch richterlichen Beschluss 1.238 eingetragene gleichgeschlechtliche Lebensgemeinschaften aufgehoben. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Dienstag weiter mitteilte, waren Lebenspartnerschaften von Frauen mit 698 Fällen häufiger betroffen als von Männern (540 Fälle).



Gegenüber 2015 hat sich die Zahl der Aufhebungen um etwa neun Prozent erhöht (2015: 1.136 insgesamt, davon 610 von Frauen und 526 von Männern). Die Scheidungen heterosexueller Ehen waren dagegen um 0,6 Prozent rückläufig. Im Jahr 2016 wurden in Deutschland 162.397 Ehen beendet.



Die Zahl der Verpartnerungen und Eheschließungen in 2016 wurden noch nicht veröffentlicht. Im Jahr 2015 wurden bundesweit 7.401 homosexuelle Paare gezählt, die sich auf dem Standesamt das Ja-Wort gaben. (cw)