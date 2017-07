Acht Emmy-Nominierungen für "RuPaul's Drag Race"

Bei den am Donnerstag bekannt gegebenen Nominierungen für die 69. Verleihung des Emmy-Awards zählte "RuPaul's Drag Race" zu den großen Siegern: Insgesamt acht Mal wurde die im deutschen Fernsehen noch nicht gezeigte neunte Staffel der Realityserie – einer Art DSDS für Dragqueens – für einen Emmy nominiert, darunter auch als bester Reality-Wettbewerb. Diese Kategorie zählt zu den "Primetime Emmy Awards", der Königsklasse der Emmys.



Neben "Drag Race" wurde in dieser Kategorie auch die Gesangs-Castingshow "The Voice", die Actionshow "American Ninja Warrior", die Abenteuershow "The Amazing Race", die Kochshow "Top Chef" und Heidi Klums Modedesignershow "Project Runway" nominiert. Die Emmys werden am 17. September live in einer im US-Marktführer CBS aus Los Angeles übertragenen Gala vergeben, Moderator ist der Komiker Stephen Colbert.



Bild: emmys.com

Hinzu kommen sieben Nominierungen für "Drag Race" bei den "Creative Emmy Awards", die einen Tag vor den "Prime Time"-Preisen im kleineren Rahmen vergeben werden, aber trotzdem live im Kabelfernsehen zu sehen sind. Hier wurde RuPaul als bester Moderator einer Reality-Show nominiert – neben namhaften Konkurrenten wie Alec Baldwin und Heidi Klum sowie Martha Stewart und Snoop Dogg, die gemeinsam für eine Reality-Kochshow nominiert wurden.



Außerdem erhielt "Drag Race" Nominierungen als beste unstrukturierte Realityshow, für das beste Casting zu einer Realityshow, für die besten Kostüme einer Unterhaltungssendung, das beste Haarstyling und das beste Make-up für eine Show sowie für den besten Schnitt einer Realityshow.

"Drag Race" im Mainstream angekommen

"RuPaul's Drag Race" wird damit immer mehr zum Mainstream-Phänomen im US-Fernsehen: 2009 im kleinen LGBTI-Spartensender Logo als Programm für eine begrenzte Zielgruppe gestartet, konnte die Sendung 2015 erstmals eine Emmy-Nominierung einheimsen. Im vergangenen Jahr wurde die Show zwei Mal nominiert, RuPaul gewann schließlich den Preis als bester Moderator einer Reality-Show (queer.de berichtete). Die aktuelle Staffel wurde zudem vom Sender Logo auf den ehemaligen Musiksender VH1 verlegt und konnte damit seine Zuschauerzahlen mehr als verdoppeln – das im Juni gezeigte Drag-Race-Finale sahen rund eine Million Menschen bei der Erstausstrahlung.



Lady Gaga was part of The super bowl and RuPaul drag race and they're both Emmy nominated!! Yasssss Queeen pic.twitter.com/SUY6RJTNSq — LADY GAGA (@Lisacon111) July 13, 2017 Twitter / Lisacon111 | Über die Nominierung von RuPauls Show freute sich auch Lady Gaga, die in der "Drag Race"-Folge "Oh. My. Gaga!" den Queens Tipps gab

Auch "Modern Family" nominiert

Mit je 22 Nominierungen waren dieses Jahr die Science-Fiction-Serie "Westworld" und die Comedy-Show "Saturday Night Live" bei den Emmy-Nominierungen am erfolgreichsten. Neben "Drag Race" sind weitere Produktionen mit queeren Themen in der Nominiertenliste zu finden: So wurde "Modern Family" als "beste Comedy-Serie" nominiert. Die Science-Fiction-Reihe "Black Mirror" erhielt für eine Folge über ein lesbisches Paar eine Nominierung als bestes TV-Movie wie auch für das beste Drehbuch.



Außerdem kann sich Jeffrey Tambor erneut Hoffnungen auf einen Emmy für seine Darstellung der transsexuellen Maura Pfefferman in "Transparent" machen. Die lesbische Schauspielveteranin Lily Tomlin ist als beste Hauptdarstellerin in einer Comedy-Serie für "Grace and Frankie" nominiert – ebenso wie ihre Mithaupdarstellerin Jane Fonda. Eine Nominierung als bester Nebendarsteller in einer Comedyserie erhielt auch der schwule Schauspieler Tituss Burgess für seine Rolle in "Unbreakable Kimmy Schmidt". Die lesbische Komikerin Kate McKinnon von "Saturday Night Live" kann auf den Preis als beste Nebendarstellerin in einer Comedyserie hoffen. Auch nominiert wurde "Crazy Eyes" Uzo Aduba aus "Orange Is the New Black" als beste Nebendarstellerin in einer Drama-Serie. (dk)