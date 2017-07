Heute, 12:32h, Noch kein Kommentar



"The Falls – Die Trilogie" ist am 14. Juli 2017 bei Pro-Fun Media erschienen

Drei Filme, eine epische Liebesgeschichte: Autor und Regisseur Jon Garcia erzählt in "The Falls – Die Trilogie" von den romantischen Gefühlen der beiden gläubigen Mormonen RJ Smith (Nick Ferrucci) und Chris Merrill (Benjamin Farmer). Die jungen Männer lernen sich während ihrer zwei Jahre dauernden Mission kennen, sie verlieben sich ineinander und ringen mit tief verwurzelten Widerständen ihrer Religion. Auch wenn sich ihre Wege im Laufe von elf Jahren gelegentlich trennen, um Glaubenszweifel oder unterschiedliche Lebensentwürfe zu erforschen, so führt sie ihre Liebe doch immer wieder zusammen.



Der erste Film war ein einfühlsamer und glaubwürdiger Festivalhit. Mit den beiden Fortsetzungen wuchsen der Filmemacher und seine beiden Hauptdarsteller noch tiefer in die bittersüße (Un-)Vereinbarkeit von Religion und Homosexualität. In der "The Falls"-Box sind alle drei Filme enthalten: ''The Falls – Liebe kann nicht Sünde sein'', ''The Falls 2: Zeugnis der Liebe'' sowie ''The Falls 3: Bund der Gnade''. (cw/pm)

Direktlink | Offizieller Trailer zur Box "The Falls – Die Trilogie"

Wir verlosen fünf DVD-Boxen

Für die User von queer.de hat Pro-Fun Media freundlicherweise fünf DVD-Boxen "The Falls – Die Trilogie" zur Verfügung gestellt.



Du willst eine DVD-Box gewinnen? Dann fülle bis Freitag, den 21. Juli 2017, 10:00 Uhr (Einsendeschluss) das unten verlinkte Gewinnspielformular aus. Teilnahmeberechtigt sind nur Personen über 16 Jahre. Die Preise werden nicht in bar ausgezahlt. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Infos zum Film



The Falls – Die Trilogie Box. Originaltitel: The Falls. Beinhaltende Filme: ''The Falls – Liebe kann nicht Sünde sein'', ''The Falls 2: Zeugnis der Liebe'' sowie ''The Falls 3: Bund der Gnade." Romantik-Drama. USA 2012-2016. Regie: Jon Garcia. Darsteller: Allan Quinn, Brian Allard, Benjamin Farmer, Nick Ferrucci, Justin Koleszar. Laufzeit: 313 Minuten. Sprache: englische Originalfassung. Untertitel: Deutsch (optional). Extras: Audiokommentare, Hinter den Kulissen, Geschnittene Szenen, Deutscher Trailer, Original Trailer, Filmvorschau, Wendecover ohne FSK-Logo. FSK 12. Pro-Fun Media