Berlin: Mann mit Kreuzkette homophob beleidigt und geschlagen

Heute, 14:09h

Noch kein Kommentar

Milastr. Berlin

Ein 39-Jähriger wurde in der Nacht zu Freitag im Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg von unbekannten Jugendlichen geschlagen und homophob beleidigt. Dies meldete die Polizei am Freitagmittag.



Laut ihrem Bericht bestieg das Opfer gegen 2.40 Uhr eine Straßenbahn der Linie M1 an der Haltestelle Milastraße Ecke Buchholzer Straße. Dort sprachen ihn drei Jugendliche auf die von ihm offen um den Hals getragenen christlichen Holzkreuze an. Während des daraus entstandenen Wortgefechtes schlug ihm einer der Tatverdächtigen mit der Faust ins Gesicht und beleidigte ihn anschließend homophob. An der Tramstation Schönhauser Allee Ecke Bornholmer Straße verließen die jungen Männer die Bahn.



Der 39-Jährige erlitt nach Angaben der Polizei keine Verletzungen. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt übernimmt die weiteren Ermittlungen. Nähere Angaben zu den mutmaßlichen Tätern wurden nicht gemacht.



Bereits Ende Mai war am Berliner Hermannplatz ein schwuler Christ aus Syrien vermutlich aufgrund seiner sexuellen Orientierung und wegen eines an einer Halskette getragenen Kreuzes beschimpft und beleidigt worden (queer.de berichtete). Berlin gehört zu den wenigen Städten, die mögliche homo- oder transfeindliche Hintergründe von Taten gezielt in ihren Berichten erwähnen und die Taten publik machen. (cw/pm)