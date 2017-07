Thomas Dekker outet sich als schwul

Thomas Dekker in einem PR-Foto für "Terminator: The Sarah Connor Chronicles". Die zwischen 2008 und 2009 ausgestrahlte Serie machte ihn weltweit bekannt.

Der amerikanische Schauspieler Thomas Dekker hat sich am Donnerstag via Twitter als schwul geoutet. Der 29-Jährige bezeichnete sich als "Mann, der stolz andere Männer liebt". In seinem Tweet teilte Dekker auch mit, dass er im April seinen Freund geheiratet habe und überglücklich sei – den Namen seines Ehemannes nannte er aber nicht.



Dekker erklärte auch, dass er wegen öffentlichen Drucks zu seinem Coming-out gedrängt worden sei: "Meine sexuelle Orientierung wurde diese Woche mal wieder in Frage gestellt, als mich ein prominenter schwuler Mann in einer Dankesrede bei einer Preisverleihung 'outen' wollte. Obwohl er mich nicht beim Namen genannt hat, war es aufgrund der detailierten Ausführungen für die Öffentlichkeit und die Medien einfach, eins und eins zusammenzuzählen." Er sei dem namentlich nicht genannten Mann aber dankbar, dass er nun einen Anlass dafür habe, öffentlich über seine sexuelle Orientierung zu reden.



Bei dem angesprochenen Mann handelt es sich offenbar um den Erfolgsproduzenten und Drehbuchautor Bryan Fuller ("Star Trek: Raumschiff Voyager", "Pushing Daisies", "Hannibal", "American Gods"). Der 48-Jährige hatte beim Outfest in Los Angeles von wenigen Tagen davon erzählt, wie schwer es für ihn in Hollywood gewesen sei, homosexuelle Figuren in seine Serien einzubauen. Zu Dekker sagte er, ohne dessen Namen zu nennen: "Ich war kurz bei 'Heroes' aktiv. Dort wurde eine schwule Figur umgepolt, nachdem das Management des Schauspielers damit gedroht hatte, ihn aus der Serie zu nehmen, wenn er – seine Figur, nicht der Schauspieler – schwul wäre. Also wurde die Figur hetero und der Schauspieler outete sich als schwul." Zu diesem Zeitpunkt war Dekker allerdings nicht nicht offiziell out.

Dekker: Coming-outs können LGBTI-Community stärken

Dekker betonte zwar in seinem Twitter-Eintrag, dass er nie gegenüber der Presse über seine sexuelle Orientierung gelogen habe, "aber dieser Mann hat behauptet, dass ich mich geoutet habe, was nicht wahr ist". Der 29-Jährige erkannte gleichzeitig an, dass LGBTI, die im öffentlichen Auge stehen, sich outen sollten. "Das kann den Fortschritt in unserer Community stärken und diejenigen entwaffnen, die uns diskriminieren".



Der Schauspieler steht bereits seit seinem sechsten Lebensjahr vor der Kamera. Als Kind stellte er etwa in "Star Trek: Treffen der Generationen" einen von Jean-Luc Picards Söhnen in einer Parallelwelt dar. In den Neunzigern trat er auch in zwei Folgen von "Star Trek: Raumschiff Voyager", zwei Folgen von "Seinfeld" und einer Folge von der "Nanny" auf. Auch auf der großen Leinwand war er aktiv: Als Siebenjähriger spielte er etwa im Horrorfilm "Das Dorf der Verdammten" von John Carpenter mit.



Thomas Dekker als Kind bei "Star Trek: Raumschiff Voyager": Er stellte den Sohn von Lord Burleigh in einer Holosimulation von Captain Janeway dar (Bild: Paramount)

Bekannt wurde der in Las Vegas geborene Schauspieler als Erwachsener durch seine Rollen in den TV-Produktionen "Heroes" und dem kurzlebigen Kino-Spinoff "Terminator: The Sarah Connor Chronicles"; in der Serie stelle er John Connor dar, den Sohn von Sarah Connor. Seit letzter Woche ist er in amerikanischen Kinos in "Do You Take This Man" in einer Nebenrolle zu sehen. Der Film handelt von einer gleichgeschlechtlichen Eheschließung. (dk)