"Einfach das Ende der Welt" ist am 14. Juli 2017 auf DVD und Blu-ray erschienen

Nach über zwölf Jahren kehrt Louis nach Hause zurück und versetzt seine Familie in helle Aufregung. Die anfängliche Freude über die Heimkehr des verlorenen Sohnes und Bruders schlägt schnell um: Alte Wunden brechen auf und bald finden sich alle zurück in alten Mustern, vollkommen unfähig, miteinander zu sprechen. Wird es Louis gelingen, das zu tun, wofür er gekommen ist?



In dem bewegenden Familiendrama "Einfach das Ende der Welt" brillieren Marion Cotillard, Léa Seydoux, Vincent Cassel, Gaspard Ulliel und Nathalie Baye als zerrissene Familie, in deren schmerzvoll gescheiterter Kommunikation ein Ruf nach Liebe steckt. Regie-Wunderkind Xavier Dolan ("Mommy", "Herzensbrecher") schafft eine bedrückende visuelle Enge zwischen Figuren, die weiter nicht voneinander entfernt sein könnten, und erhielt dafür 2016 den Großen Preis der Jury in Cannes sowie drei Césars (Beste Regie, Schnitt, Hauptdarsteller). (cw/pm)

Direktlink | Offizieller deutscher Trailer zum Film

Wir verlosen fünf DVDs

Für die User von queer.de hat der Weltkino Filmverleih freundlicherweise fünf DVDs "Einfach das Ende der Welt" zur Verfügung gestellt.



Du willst eine DVD gewinnen? Dann fülle bis Samstag, den 22. Juli 2017, 10:00 Uhr (Einsendeschluss) das unten verlinkte Gewinnspielformular aus. Teilnahmeberechtigt sind nur Personen über 16 Jahre. Die Preise werden nicht in bar ausgezahlt. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Infos zum Film



Einfach das Ende der Welt. Originaltitel: Juste la fin du monde. Familien-Drama. Frankreich 2016. Regie: Xavier Dolan. Darsteller: Gaspard Ulliel, Marion Cotillard, Vincent Cassel, Léa Seydoux, Nathalie Baye. Laufzeit: ca. 95 Minuten. Sprache: deutsche Synchronfassung, französische Originalfassung. Untertitel: Deutsch (optional). Extras: Interview mit Marion Cotillard und Xavier Dolan, Trailer, Trailershow, Wendecover ohne FSK-Logo. FSK 12. Weltkino Filmverleih