"1789" ist am 14. Juli 2017 auf DVD und Video on Demand erschienen

Paris, 1791: Gaukler spielen die wichtigsten Ereignisse der vergangenen beiden Revolutionsjahre nach. Sie demonstrieren, wie die Hoffnungen des Volkes enttäuscht und die Aristokratie des Adels durch die Aristokratie der Reichen ersetzt wurde.



Am Jahrestag des Sturms auf die Bastille erscheint mit "1789" ein Denkmal des Kinos der Siebzigerjahre erstmals auf DVD. Dieser einzigartige Film lässt den Zuschauer so intensiv wie nie die Wirren der Französischen Revolution in einer meisterhaften Inszenierung des Théâtre du Soleil, unter der Regie der großen Ariane Mnouchkine, erleben.



Die französische Theater und Filmregisseurin ist Mitbegründerin des alternativen Theaterkollektivs Théâtre du Soleil und eine Künstlerin par excellence. Das Théâtre du Soleil entstand 1964 und existiert bis heute, es versteht sich als politisch aktives und gesellschaftskritisches Theater – ein Schauspiel ohne Grenzen, das sich immer wieder neu erfindet und nun erstmals auf DVD zu sehen ist. (cw/pm)

