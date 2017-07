Schwules Paar in Neukölln angegriffen

Eine Gruppe unbekannter Jugendlicher hat am Sonntagabend in Berlin-Neukölln ein schwules Paar schwulenfeindlich beleidigt und dann angegriffen. Der 42-Jährige wurde dabei leicht verletzt, wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte.



Er war demnach am Sonntagabend mit seinem Partner auf der Leinestraße unterwegs, als fünf Jugendliche anfingen, die beiden zu beleidigen. Kurz darauf attackierten sie den 42-Jährigen. Zeugen konnten die Gruppe zunächst in die Flucht schlagen, wenig später folgte aber ein weiterer Angriff auf den Mann.



Nähere Angaben zu den Opfern und den mutmaßlichen Tätern machte die Polizei zunächst nicht. Wie bei Taten mit einem möglichen homofeindlichen Motiv üblich, hat der polizeiliche Staatsschutz die Ermittlungen übernommen.



Berlin gehört zu den wenigen Städten, die mögliche homo- oder transfeindliche Hintergründe von Taten gezielt in ihren Berichten erwähnen und die Taten publik machen. Die Staatsanwaltschaft besitzt eigene Ansprechpartner für LGBTI.



Am Wochenende fand in Berlin das jährliche Lesbisch-Schwule Stadtfest rund um den Nollendorfplatz in Schöneberg statt; Wirte rechneten wie in den Vorjahren mit rund 350.000 Besuchern. Am Samstag feiert die Szene den diesjährigen Christopher Street Day.



Vergangenen November hatte die Berliner Polizei anlässlich der Verleihung des Respektpreises ihre aktuelle vorläufige Statistik homophober und transphober Straftaten vorgestellt (queer.de berichtete). Für Januar bis Oktober 2016 wurden demnach 113 Vorfälle statistisch erfasst. Das bedeutete einen leichten Anstieg im Vergleich zum selben Zeitraum des Vorjahres, in dem 107 Straftaten gemeldet worden waren. Im Mai hatte das Beratungstelefon Maneo zugleich seine Statistik vorgelegt, die auch wegen anderer Zählweise mehr Taten erfasst und für das gesamte Jahr 2016 291 Fälle erfasste (queer.de berichtete). Ein Jahr zuvor war es auf 259 Taten gekommen. (cw)