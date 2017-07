So argumentierst Du gegen "Demo für alle", AfD & Co.

Die "Demo für alle" im November 2014 in Hannover. Ihre irreführenden Kampfbegriffe wie "Gender-Ideologie" oder "Frühsexualisierung" haben es in den letzten Jahren von der Nische teilweise in den Alltag geschafft, mit großer Unterstützung neurechter Medien und rechter Parteien (Bild: nb)

Stimmungsmache gegen Feminismus, Gleichstellungspolitik, sexuelle Selbstbestimmung, Sexualaufklärung, gleichgeschlechtliche Lebensweisen und Geschlechterforschung hat in den letzten Jahren stark zugenommen. Eine am Montag vorgestellte Broschüre und ein neues Wiki zu der anti-aufklärerischen Bewegung sollen beim Dagegenhalten helfen.



Die gemeinsam vom Gunda-Werner-Institut in der Heinrich-Böll-Stiftung und der Rosa-Luxemburg-Stiftung herausgegebene, kostenlos bestellbare und als PDF verfügbare Broschüre "'Gender raus!' – Zwölf Richtigstellungen zu Antifeminismus und Gender-Kritik" bietet verständliche Argumente und Anregungen, wie entsprechende Behauptungen und Parolen entlarvt und richtiggestellt werden können.



Ein Ausschnitt aus der Broschüre

So hält die Broschüre dem "Argument", die "Gender-Ideologie" wolle "Ehe und Kernfamilie abschaffen", entgegen, dass sich Geschlechterrollen und Familienmodelle immer wieder verändert hätten. Die derzeitige Vielfalt sei nicht Ausdruck einer Ideologie, sondern des jahrelangen individuellen Kampfes für Frauenrechte oder von LGBTI-Verbänden und schlicht Anerkennung der gesellschaftlichen Realität.



Auch wird die Skandalisierung von Schulaufklärung als "Frühsexualisierung" als Versuch entlarvt, "traditionelle Rollenbilder und Beziehungsmodelle als die einzig gültigen zu definieren". Während die Broschüre die Notwendigkeit von Aufklärung verständlich vermittelt, verweist sie zugleich deutlich auf die Ecken, aus denen die "Angriffe" stammen: Diese zeigten den "zunehmenden Einfluss religiös-fundamentalistischer Kräfte auf die Politik und auch die neuen Allianzen zwischen Rechtspopulismus, christlichem Fundamentalismus und neoliberal-nationalkonservativer Ideologie".

Neues Wiki soll Anti-"Gender"-Bewegung einordnen

Hintergründe zu den Akteuren der anti-aufklärerischen Bewegung soll zugleich ein neues Wiki bieten: Das Online-Lexikon Agent*In (Information on Anti-Gender-Networks) sammelt Wissen, Daten, Fakten und Zusammenhänge über die Einflussnahme von antifeministischen Akteuren auf Politik und Öffentlichkeit. Erstmals werden so die Personen und Gruppen verknüpft und katalogisiert.







Noch ist das Wiki an vielen Stellen mehr ein Anfang als eine Komplettübersicht, etwa zur homofeindlichen "Demo für alle". Die Autoren suchen gezielt Mitstreiter mit Fachwissen und Engagement (s. FAQ), die zugleich ihre Informationen sorgsam dokumentieren und sachlich wiedergeben.



Einer der Autoren ist der Soziologe Andreas Kemper, der sich seit Jahren mit den Bewegungen befasst und auf Vorträgen im ganzen Land vor ihnen warnt. Von ihm stammen auch die lesenswerten Reader "Keimzelle der Nation? Familien- und geschlechterpolitische Positionen der AfD" (PDF) und "Keimzelle der Nation Teil 2 – Wie sich in Europa Parteien und Bewegungen für konservative Familienwerte, gegen Toleranz und Vielfalt und gegen eine progressive Geschlechterpolitik radikalisieren" (PDF). Beide sind Stand 2014; zum Thema sei auch das letztjährige Papier "Der Anti-'Gender'-Aufstand" (PDF) der Deutschen Aids-Hilfe erwähnt, das von queer.de-Chefredakteur Norbert Blech erstellt wurde und einen gezielteren Blick auf den LGBTI-Bereich wirf.

Direktlink | Vortrag von Andreas Kemper zu "Christliche Fundamentalisten und die Rolle der AfD" aus dem Juli 2016

"Die Rechte und Möglichkeiten, die sich Frauen, Schwule, Lesben und andere Gruppen erkämpft haben, gibt es erst seit kurzer Zeit", meint Kemper zu queer.de. "Es gibt verschiedene gesellschaftliche Gruppen, die diese Rechte und Möglichkeiten wieder zurückdrängen wollen. Diese Bewegungen stehen in Deutschland eher mit dem Rücken zur Wand, sind aber daher um so gefährlicher, weil sie tatsächlich wahlweise an den Untergang Deutschlands oder an den Ausbruch von Sodom und Gomorrha glauben."



Sorgen macht Kemper auch, dass es sich um "international sehr gut vernetzte Bewegungen" handle. So habe die stellvertretende AfD-Vorsitzende Beatrix von Storch vor wenigen Wochen den ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban besucht, "der zeitgleich beim "Budapest Family Summit" sprach, einer sehr großen, internationalen Konferenz mit homofeindlichen und antifeministischen Aktivisten aus der ganzen Welt".

Errungenschaften schützen



Das Titelbild der neuen Broschüre

"Geschlechterverhältnisse und Sexualität sind schon lange Kampfplatz aufgeladener Debatten und ein globales Phänomen", betont Barbara Unmüßig vom Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung. "Für uns als Stiftung und das Gunda-Werner-Institut ist es selbstverständlich, dass wir Antifeminismus und Homophobie nicht unbeantwortet lassen." Die Emanzipation der Geschlechter, Gleichberechtigung, Antidiskriminierung und Anerkennung aller sexueller Orientierungen und geschlechtlicher Identitäten seien "zentrale Elemente der Menschenrechte, die es mit Entschiedenheit zu schützen gilt".



Sorge macht den Autoren, dass nicht nur "allein rechts-gerichtete oder christlich-fundamentalistische Akteure" an den Rollback-Versuchen beteiligt seien. "Manches Argument findet auch in einer weiteren bürgerlich-konservativen Öffentlichkeit Anklang", werde in Zeitungen, Fernsehsendungen, Blogs und sozialen Medien kontrovers verhandelt und spiegle sich auch im Alltag wieder.



"Rassistische, sexistische und anti-egalitäre Parolen und Verunglimpfungen" fänden so "Resonanz in einem gesellschaftlichen Klima, das sich von emanzipativen Positionen und Diskursen weg nach rechts verschiebt". Die Broschüre und das Wiki wolen helfen, sich dem entgegenzustellen. (nb/pm)