Professor aus Kassel: Homo-Adoption führt zu "staatlich geförderter Pädophilie"

Professor Ulrich Kutschera machte sich einen Namen als Kritiker des Kreationismus (hier im Interview auf 3sat). In den letzten Jahren sorgte er aber vor allem mit markigen Aussagen gegen die "Gender-Ideologie" für Schlagzeilen (Bild: Screenshot 3sat)

Der Kasseler Evolutionsbiologie-Professor Ulrich Kutschera hat erneut mit homofeindlichen Äußerungen für Empörung gesorgt. Anlass ist diesmal ein gut zwei Wochen altes Interview mit dem erzkatholischen Portal kath.net anlässlich der im Bundestag beschlossenen Öffnung der Ehe. Darin polemisiert Kutschera gegen die Gleichbehandlung von Schwulen und Lesben im Ehe-Recht und behauptet, dass wegen des Adoptionsrechts für Schwule und Lesben "schwerster Kindesmissbrauch" auf Deutschland zukomme.



Kutschera, der nach der Veröffentlichung seiner Kampfschrift "Das Gender-Paradoxon" im vergangenen Jahr gerne von der homophoben "Demo für alle" zitiert wird, erklärte gegenüber kath.net unter anderem: "Sollte das Adoptionsrecht für Mann-Mann- bzw. Frau-Frau-Erotikvereinigungen kommen, sehe ich staatlich geförderte Pädophilie und schwersten Kindesmissbrauch auf uns zukommen."



Laut Kutschera gebe es bei "heteronormalen Elternpaaren mit Kindern" ein "verankertes Inzucht-Verbot", so dass Väter nicht mit ihren Töchtern Sex hätten. Bei schwulen Männer sehe das aber anders aus: "Warum sollte ein 40-jähriger Homo-Mann nicht z. B. den 15-jährigen Adoptivling begehren, da zu diesem Kind überhaupt keine direkte erbliche Verwandtschaft besteht? Eine instinktive Inzucht-Abscheu existiert hier nicht." Daher bahne sich ein "Horror-Kinderschänder-Szenario" an – übrigens auch bei homosexuellen Frauen: "Da lesbische Frauen in verstärktem Maße zur Pädophilie neigen, ergeben sich dort analoge Probleme."

Kutschera: Hetero-Jungs sind instinktiv homophob

In dem Interview nutzte Kutschera übliche Propagandawörter von Homo-Hassern wie "Früh-Sexualisierung" oder "Gender-Ideologie". Er verharmloste auch den Hass auf Homosexuelle, in dem er erklärte, dass ein "heteronormaler" adoptierter Junge von Natur aus "mit einer erblich fixierten (instinktiven) Homophobie ausgestattet" sei.



Daher leide ein heterosexuelles männliches Adoptionskind, wenn es von gleichgeschlechtlichen Paaren erzogen werde: "Wie soll er dieses evolutionäre Erbe, verbunden mit einer massiven emotionalen Abscheu dessen, was er täglich mit ansehen muss, überwinden?"

AStA: Professor ist ein "bemitleidenswerter, hasserfüllter Mensch"

Der Allgemeine Studierendenausschuss (AStA) an der Universität Kassel kritisierte, dass Kutschera "seine homophoben Ansichten durch Biologie zu rechtfertigen" versuche. Das sei gefährlich, "da Homophobie immer noch eine große Rolle in unserer Gesellschaft" spiele. "Professor K." sei ein "bemitleidenswerter, hasserfüllter Mensch". Der Ausschuss appellierte an Studenten, die sich von den Äußerungen des Professors "angegriffen, diskriminiert oder in ihrer Ausbildung eingeschränkt sehen", sich bei der AStA oder der Gleichstellungsbeauftragten der Uni zu melden.



Die Uni-Leitung sieht keine Veranlassung, gegen den homophoben Professor vorzugehen: "Professorinnen und Professoren können für ihre Äußerungen nicht nur die Meinungsfreiheit, sondern auch die Freiheit der Wissenschaft in Anspruch nehmen, die das Grundgesetz sehr weit fasst. Das hat das Präsidium auch dann hinzunehmen, wenn Äußerungen im Widerspruch zur Position der Hochschulleitung stehen", erklärte die Uni-Leitung auf Anfrage der "Hessisch-Niedersächsischen Allgemeinen". Zwar forderte das Uni-Präsidium einen "respektvollen Umgang" und eine "angemessene Wortwahl", kritisierte aber den Professor nicht direkt. Kutschera habe allerdings innerhalb der Hochschule "keinen Rückhalt". Die Unileitung versicherte, dass sie "unterschiedliche Lebensentwürfe" respektieren würde. (dk)