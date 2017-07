Bremerhaven: Mann schlägt mutmaßlichen Lesben mit Faust ins Gesicht

In Deutschland noch nicht selbstverständlich: Die Polizei in Bremerhaven erwähnte den mutmaßlich homophoben Hintergrund der Tat (Bild: Polizei Bremerhaven)

In Bremerhaven kam es am frühen Sonntagmorgen zu einem homophoben Übergriff vor einem Lokal in der Hafenstraße. Dies meldete die Polizei am Montag.



Auslöser für die Auseinandersetzung waren zwei Frauen, die sich gegen fünf Uhr zur Begrüßung umarmten. Das gefiel einem Mann nicht, der in der Nähe ebenfalls vor der Gaststätte stand. Der 28-Jährige pöbelte die beiden Frauen an und bezeichnete sie als Lesben. Nach Angaben der Polizei handelte es sich bei dem Mann um einen nicht näher beschriebenen Migranten.

Der angetrunkene Pöbler schlug ohne Vorwarnung zu

Die Frauen entgegneten, dass sie sich in Deutschland sehr wohl umarmen dürfen. Der angetrunkene Aggressor schlug daraufhin ohne Vorwarnung zu. Er traf die erste Frau mit der Faust im Gesicht. Die 37-Jährige ging zu Boden. Die zweite 29-jährige Frau wurde ebenfalls im Gesicht getroffen.



Die beiden Frauen erlitten nach Angaben der Polizei leichte Verletzungen und wollten sich in ärztliche Behandlung begeben. Dem Angreifer erteilten die Beamten einen Platzverweis und schrieben eine Strafanzeige wegen Körperverletzung. (cw/pm)