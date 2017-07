dbna sucht Projektmanager Vermarktung / Mediaplanning digital (m/w)

Heute, 03:49h, Noch kein Kommentar





dbna (ein Akronym für: "du bist nicht allein") ist eine deutschsprachige Internetplattform für schwule, bisexuelle, transsexuelle und in der sexuellen Orientierungsphase befindliche männliche Jugendliche. Unter dbna.de bieten wir zielgruppengerechte Inhalte und ein soziales Netzwerk.



Um die Potenziale unserer Plattformen konsequenter zu nutzen, suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen



freiberuflichen Projektmanager (m/w)



für die Vermarktung.



Deine Aufgaben:

• Networking und Akquise in der werbetreibenden Industrie

• Identifikation und Ansprache relevanter Werbekunden

• Entwicklung und Vertrieb von kanalspezifischen Marketingpaketen

• Belegungsplanung und Kundenakquise für Standard- und Premiumwerbemittel

• Vertrieb von Landingpages, Advertorials, Gewinnspielen und Sponsored Posts

• Aufbau von Content-Kooperationen

• Vertrieb von Event-Promotion-Paketen



Dein Profil:

• Du hast Erfahrung im Marketing und im Vertrieb von Werbeflächen

• Du verfügst über eine gute Vernetzung in der Vermarkter-Szene

• Dein Auftreten gegenüber Kunden ist stets souverän und professionell

• Neugierde und Ideenreichtum bilden die Grundlage für deine vertriebsorientierte Natur

• Deine kommunikative, überzeugende und begeisternde Persönlichkeit rundet dein Profil ab



Was wir bieten:

• Mitarbeit in einem jungen, agilen und motivierten Team

• Viel Gestaltungsfreiraum und Möglichkeit zur Umsetzung kreativer Lösungen

• Räumliche Unabhängigkeit – dank Skype, WhatsApp und Co. arbeitest du dort, wo du verwurzelt bist

• Finanzielle Entwicklungsmöglichkeiten: durch eine faire Umsatzbeteiligung / ein attraktives Provisionsmodell hast du deine Erträge selbst in der Hand



Wir freuen uns über deine vollständigen Bewerbungsunterlagen als PDF per E-Mail an .