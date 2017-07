Zehnter US-Staat verbietet "Heilung" von homosexuellen Jugendlichen

Der US-Bundesstaat Rhode Island hat als zehnter Bundesstaat Ärzten und anderem medizinischen Personal untersagt, "Therapien" an Jugendlichen durchzuführen, deren Ziel die "Heilung" von Homosexualität ist. Die demokratische Gouverneurin Gina Raimondo hat am Mittwoch ein entsprechendes Gesetz unterzeichnet.



Im flächenmäßig kleinsten amerikanischen Bundesstaat, in dem eine Million Einwohner leben, war das Verbot nicht umstritten: Bereits im Juni hatte das Parlament einem entsprechenden Gesetzentwurf einstimmig zugestimmt.



Die LGBTI-Organisation Human Rights Campaign begrüßte den Schritt. "Kein Kind sollte die gefährliche und inhumane Praxis der sogenannten Konversionstherapie durchmachen müssen", erklärte HRC-Sprecherin Sarah Warbelow. Der Versuch, unter 18-Jährige von Homosexualität zu "heilen", sei nichts anderes als Kindesmissbrauch.

Erst im Mai hatten Nevada und Connecticut ähnliche Gesetze beschlossen. Außerdem verbieten New Jersey, Kalifornien, Oregon, Illinois, New York, Vermont und New Mexico die Homo-"Heilung" von Jugendlichen. Auf kommunaler Ebene gibt es weitere Verbote: So haben unter anderem Washington, Seattle, Miami und Key West "Konversionstherapien" an Minderjährigen untersagt.



Psychologenverbände warnen bereits seit Jahren davor, dass Homosexuelle mit derartigen "Therapien" in den Selbstmord getrieben werden könnten. In Deutschland dürfen Homo-"Heiler" dagegen weiterhin aktiv sein: Die Bundesregierung hat erst im März erklärt, dass sie "Konversionsthreapien" zwar ablehne, aber keinen Grund sehe, diese zu verbieten (queer.de berichtete).



Bislang verbieten weltweit nur drei Länder "Konversionstherapien" generell, also auch für Erwachsene – dabei handelt es sich um Brasilien, Ecuador und als einziges EU-Land Malta, das ein entsprechendes Gesetz vergangenes Jahr beschlossen hatte (queer.de berichtete). (dk)