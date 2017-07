Serbien: AfD-Politiker hält Vortrag gegen "Gender-Unsinn"

Marc Jongen (hier in einem Interview mit 3sat) und die Einladung zu der Veranstaltung am Freitag in Serbiens zweitgrößter Stadt

Der baden-württembergische Landessprecher der AfD, Dr. Marc Jongen, wird am Freitag in Novi Sad über die "Ideologisierung der Wissenschaft durch Gender-, Queer-, Postcolonial-, Critical Whiteness- und sonstige 'Studies'" referieren. In der Einladung des renommierten serbischen Kulturinstitutes "Matica srpska" wird der Politiker als Mitarbeiter der Staatlichen Hochschule für Gestaltung Karlsruhe und der dortigen Universität vorgestellt.



Der im Südtirol geborene und 2011 eingebürgerte Jongen ist promovierter Doktor der Philosophie und arbeitet als akademischer Mitarbeiter für Philosophie und Ästhetik an der Hochschule. Doch nutzt er die Anstellung, um Homo-Hass und neurechten Thesen und Parolen einen wissenschaftlichen Anstrich zu geben?



Einen Vortrag unter gleichem Titel hielt Jongen bereits am 8. Juli im Konzerthaus Karlsruhe im Rahmen eines "Bildungskongresses" der AfD-Landtagsfraktion. Laut einer Zusammenfassung der Partei sprach er "über die Ideologisierung der Wissenschaft durch Gender Mainstreaming und sonstige Pseudowissenschaften". Entwickelt habe sich "eine gefährliche Ideologie"; Ziel des "jeder ernsthaften Wissenschaftlichkeit hohnsprechenden aber dennoch gefährlichen Gender-Unsinns" sei "die Zerstörung der natürlichen Ordnung. Die Identität als Mann und Frau solle aufgelöst, die traditionelle Familie als Fundament der bürgerlichen Gesellschaft zerstört werden." Letztendlich gehe es "wie in allen totalitären Ideologien um die Wahnidee der Schaffung eines 'neuen Menschen' und mit ihm einer neuen Gesellschaftsordnung", so Jongen laut der Zusammenfassung.

Kampf gegen Gleichstellung, Gender Studies und Homo-"Propaganda"

Der Politiker, der auf Platz drei der AfD-Landesliste für die Bundestagswahl und zugleich auf dem ersten Nachrückplatz der Partei im Europaparlament steht, ist Mit-, wenn nicht Hauptautor einer scharfen Resolution des Landesverbands gegen Gender-Mainstreaming aus dem Jahr 2015. Diese fordert u.a. die Abschaffung aller Gleichstellungs- und Antidiskriminierungsgesetze und den "sofortigen Stopp" aller "Gender Studies" (queer.de berichtete).



"Die gegen die Natur des Menschen gerichtete Gender-Ideologie ist der wichtigsten bevölkerungspolitischen Herausforderung, vor der Deutschland steht, nämlich die Geburtenrate signifikant zu steigern, in extremer Weise abträglich", heißt es in der Begründung der Resolution.



In ihr lehnt die Partei u.a. auch "jegliche staatliche Propaganda – in Schulen, den Massenmedien oder im öffentlichen Raum – für bestimmte sexuelle Orientierungen oder Verhaltensweisen strikt ab", die "Förderung der klassischen Familie" solle aber davon unberührt bleiben. Auch sei die "politisch-bürokratisch verordnete Nivellierung der Unterschiede zwischen Männern und Frauen" ein "unzulässiger Eingriff des Staates in das private und gesellschaftliche Leben der Menschen, der überdies aus biologischen Gründen zum Scheitern verurteilt ist und eine Verschwendung von Steuergeldern darstellt".

Vorwurf der Verquickung mit staatlicher Arbeit

2015 hatte Jongen gegenüber der "Zeit" Vorwürfe, er vermische seine politische Tätigkeit mit der an der Hochschule, als "Verleumdung" und "üble Nachrede" zurückgewiesen. Die entsprechende Debatte über den "Parteiphilosophen der AfD" (FAZ) dürfte nach der Vortragsankündigung aus Novi Sad erneut an Fahrt gewinnen – zumal der Termin mitten in die öffentliche Debatte um Professor Ulrich Kutschera platzt.



Der Evolutionsbiologe der Universität Kassel, der seit Jahren ebenfalls gegen die vermeintliche "Gender-Ideologie" zu Felde zieht, hatte in einem Interview zur Ehe für alle behauptet, dass wegen des Adoptionsrechts für Schwule und Lesben "schwerster Kindesmissbrauch" auf Deutschland zukomme (queer.de berichtete). Das führte nicht nur zu Strafanzeigen, sondern auch zu Forderungen aus der Politik, dass die Uni-Leitung seinen weiteren Einsatz prüfen solle (queer.de berichtete). (nb)

