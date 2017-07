So entsteht aus Penis und Hodensack eine Vagina

Screenshot aus dem Video

Von Tanya Edwards

Über geschlechtsangleichende Operationen – über die Transition eines trans Menschen also, sollte diese gewünscht sein – wissen nicht nur cis-Menschen wenig Bescheid. Was passiert dabei genau? Wenn du nicht zufällig eine besonders bewanderte Chirurgin bist oder Teil eines Ärzteteams, das geschlechtsangleichende Operationen vornimmt, wirst du vermutlich nie die Gelegenheit bekommen, das zu sehen. Bis jetzt.Die Europäische Gesellschaft für Urologie hat ein detailliertes – und faszinierendes – Video hochgeladen, in dem der komplizierte Eingriff erklärt wird. Die Animation, bei der den Empfindlicheren unter uns vielleicht ein bisschen unwohl wird, zeigt wie die Hand eines Chirurgen/einer Chirurgin das Skrotum aufschneidet und die Hoden entfernt. Dann wird die Spitze des Penis' entfernt. Aus ihr wird später die Klitoris entstehen, während Schaft und Skrotum zu Labia und Vaginalkanal werden. Es ist ein beeindruckendes Unterfangen—und sollte der Frau später ein gesundes Sexualleben ermöglichen.Sieh dir das Video an, wenn du mal wieder daran erinnert werden willst, dass Wissenschaft etwas ziemlich Tolles ist. Experten nehmen zum Beispiel an, dass sie in wenigen Jahren in der Lage sein sollten, Transfrauen eine Schwangerschaft zu ermöglichen.