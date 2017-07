Neue "Star Trek"-Serie wird noch schwuler

Der offen schwule Schauspieler Wilson Cruz wird bei der "Star Trek: Discovery" die zweite homosexuelle Figur neben Anthony Rapp darstellen – und beide sollen ein Paar sein. Das verriet Rapp am Samstag beim Fantreffen Comic-Con in San Diego: "Wilson Cruz wird meinen Angebeteten, meinen Partner, meinen Typen spielen – wir werden beide Offiziere auf dem Raumschiff sein", sagte er laut "Deadline" bei einem Podiumsgespräch.



Bereits im November letzten Jahres war bekannt gegeben worden, dass Rapp Lieutenant Stamets darstellen wird. Der 45-Jährige wird einen Astro-Mykologen spielen, der auf dem Raumschiff Discovery dient (queer.de berichtete).

Der heute 43-jährige Wilson Cruz wurde in den Neunzigerjahren bekannt durch seine Rolle in der kurzlebigen TV-Serie "Willkommen im Leben", in der er einen schwulen Teenager darstellte – in einer Zeit, als dies im US-Fernsehen noch als revolutionär galt. In dem 19-teiligen Highschool-Drama, der heute in den USA Kultcharakter hat, starteten Claire Danes ("Homeland") und Jared Leto ("Dallas Buyers Club") ihre Karriere.

Cruz wirkte bei "Noah's Ark" mit

Cruz spielte danach in mehreren Filmen mit, darunter etwa Macaulay Culkins "Party Animal". Außerdem war der Kalifornier in vielen TV-Serien in kleinen Rollen zu sehen, darunter "Ally McBeal", "Party of Five", "Emergency Room", "The West Wing" und "Monk". 2006 spielte er Junito Vargas in der hochgelobten afroamerikanischen Schwulenserie "Noah's Ark". Zudem arbeitete er in Broadway-Produktionen mit, darunter wie sein neuer Filmpartner Anthony Rapp in "Rent".



"Discovery" wird als erste "Star Trek"-Serie offen schwule Figuren beinhalten. Die neue Serie soll zeitlich zehn Jahre vor den Ereignissen um Captain Kirk, Spock und Pille aus der ersten TV-Serie angesetzt sein – und auch Figuren aus der alten Serie zeigen. Entwickelt wurde sie vom schwulen Produzenten Bryan Fuller, der sich aber inzwischen als Showrunner von "Discovery" verabschiedet hat, um sich um die Serie "American Gods" zu kümmern.



Im Kino hatte die Weltraum-Saga schon letzten Sommer ein Coming-out: Im Blockbuster "Star Trek Beyond", dem 13. Kinofilm der Science-Fiction-Reihe, wurde die bereits etablierte Figur Sulu beiläufig mit Ehemann und Kind gezeigt – allerdings nur für wenige Sekunden (queer.de berichtete).



Der Pilotfilm des zunächst 15-teiligen neuen Weltraumabenteuers wird Ende September weltweit Premiere feiern. Außerhalb Nordamerikas wird "Discovery" bei Netflix gezeigt.



In der Serie werden mehrere bekannte Schauspieler zu sehen sein, darunter Michelle Yeoh (Captain Philippa Georgiou), Jason Isaacs (Captain Gabriel Lorca), Sonequa Martin-Green (Erste Offizierin Michael Burnham), Chris Obi (T'Kuvma), Doug Jones (Lieutenant Saru), James Frain (Spock-Vater Sarek), Shazad Latif (Kol), Sam Vartholomeos (Fähnrich Connor), Mary Wiseman (Kadett Tilly), Mary Chieffo (L'Rell) und Rainn Wilson (Harry Mudd). Der offen schwule Schauspieler Maulik Pancholy ("30 Rock", "Weeds") wird bei "Discovery" auf den Spuren von Pille wandern und den Chefarzt eines Raumschiffes darstellen (queer.de berichtete). (dk)