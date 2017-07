Schwul-lesbische Selbstbehauptung in der DDR

Ausschnitt aus dem Cover: queere Pioniere am Alexanderplatz

Schwule und Lesben in der DDR waren von Beginn an mit einer liberaleren Gesetzgebung konfrontiert als ihre Brüder und Schwestern in der Bundesrepublik. Bedrohlich war ihre Lage dennoch, eine öffentliche Debatte über ihre Situation oder eigene Organisationen blieben lange unerwünscht.



Und doch regten sich schon früh und vereinzelt Fürsprecher der sexuellen Minderheiten, entwickelten sich trotz eines enormen Anpassungsdrucks innerhalb einer uniformen Gesellschaft schon vor dem Aufbruch in den Achtzigerjahren eigene Handlungsspielräume.

Ein abgeschlossenes Kapitel deutscher Geschichte

Die Geschichte der Homosexuellen im realsozialistischen Deutschland beschreibt das neue Buch "Konformitäten und Konfrontationen" aus dem Hamburger Männerschwarm-Verlag. Im Zentrum stehen die Erfahrungen und Rückwirkungen schwul-lesbischer Selbstbehauptung in den Siebziger- und Achtzigerjahren. Abgerundet wird er durch Rückblenden in die frühen Jahrzehnte der DDR sowie durch Betrachtungen über dieses abgeschlossene Kapitel der Geschichte aus heutiger Perspektive.



Das 248 Seite starke Sachbuch enthält Beiträge von Klaus Berndl, Maria Borowski, Jens Dobler, Lothar Dönitz, Michael Holy, Ulrike Klöppel, Kristine Schmidt, Friedrich Schregel, Teresa Tammer, Eduard Stapel und Bert Thinius. (cw/pm)

Infos zum Buch



Rainer Marbach, Volker Weiß (Hrsg.): Konformitäten und Konfrontationen. Homosexuelle in der DDR. Geschichte der Homosexuellen in Deutschland nach 1945 / Band 4. 248 Seiten. Männerschwarm Verlag. Hamburg 2017. Taschenbuch: 22 €. Ebook: 14,99 €