Tom Daley ist WM-Sieger

Der "Goldjunge" freut sich nach seinem Sieg (Bild: Instagram / tomdaley1994)

Bei den Schwimm-Weltmeisterschaften in Budapest hat sich der 23-jährige Engländer Tom Daley am Samstag die Goldmedaille im Zehn-Meter-Turmspringen gesichert. Der offen schwule Sportler gewann mit 591 Punkten knapp vor Olympiasieger Chen Aisen aus China, der 585 Punkte erreichte. Bei den Olympischen Spielen im letzten Jahr hatte es Daley in dieser Disziplin nur ins Halbfinale geschafft.



"Es war ein hartes Jahr und ich musste den Wettkampf in Rio verdauen", sagte Daley laut BBC nach seinem Sieg. "Ich bin mit dem Ergebnis überglücklich. Ich habe sogar eine persönliche Bestleistung erreicht, die mir im letzten Jahr bei der Olympiade Gold eingebracht hätte."

Zweiter Sieg nach 2009

Daley hat bereits einmal in dieser Disziplin einen WM-Titel gewonnen: Im Jahr 2009 überraschte er als 15-Jähriger die Konkurrenz und ging als bislang jüngster WM-Sieger im Turmspringen in die Geschichtsbücher ein. 2012 kam eine olympische Bronzemedaille dazu. Gemeinsam mit Teamkollegen eroberte er weitere Titel: 2015 konnte er mit der britischen Mannschaft die Goldmedaille im Team-Springen gewinnen, 2016 wurde er bei der Olympiade mit seinem Partner Daniel Goodfellow für die Leistung im Synchronspringen mit der Bronzemedaille ausgezeichnet.



Das Ausnahmetalent Tom Daley stand seit seiner Kindheit in der Öffentlichkeit. Schon früh gab es Spekulationen über seine sexuelle Orientierung. Nachdem er diese noch im September 2013 zurückgewiesen hatte ("Ich denke, es ist lustig, wenn Leute denken, ich sei schwul"), outete er sich zwei Monate später als bisexuell. Ein halbes Jahr später outete er sich erneut – dieses Mal als schwul (queer.de berichtete). Schließlich gab er bekannt, dass er mit dem rund 20 Jahre älteren amerikanischen Drehbuchautoren Dustin Lance Black liiert ist. Im Mai heiratete der "Goldjunge" den Oscarpreisträger schließlich im englischen Devon (queer.de berichtete). (dk)