Vattenfalls Lederkerle bringen Wärme nach Berlin

Von Sponsored

Heute, 13:02h, 9 Kommentare

Der Juli ist eigentlich nicht der Monat, in dem wir über das Heizen sprechen müssen. Aber bei Vattenfall machen wir mal eine Ausnahme.



Das schwedische Energieunternehmen war mit seinem Vattenfall Rainbow Network Germany am vergangenen Wochenende nicht nur mit einem eigenen Truck beim Berliner CSD dabei, sondern launchte im Internet auch das schöne Video "Wärme, so individuell wie Berlin". Darin tauchen zahreiche Berliner Typen auf – darunter auch drei Lederkerle.



"Das Unternehmen steht für Toleranz und Vielfalt"

Vattenfall will damit "volle Energie für Vielfalt" zeigen. Durch facettenreichen Berlin-Bezug zeigt der Film die Individualität der Hauptstadtbewohner und zieht Parallelen zu den ebenso individuellen Angeboten der Vattenfall Berliner Wärme. "Ob Hautfarbe, Geschlecht, Alter, Religion oder sexuelle Orientierung: Das Unternehmen steht für Toleranz und Vielfalt. Fernwärme, Fernkälte, dezentrale Angebote oder maßgeschneiderte Lösungen für seine Kunden", erklärte Vattenfall zu dem Clip. Es biete verlässlich "Wärme, so individuell wie Berlin" und sei die Kraft dahinter.



Ziel des Videos ist es, die Bekanntheit der Tatsache zu erhöhen, dass Vattenfall in Berlin auch Wärme anbietet. Darüber hinaus geht es auch darum, den Berlinern ein gutes Gefühl geben und zu zeigen, wer hinter der Wärmeerzeugung in Berlin steckt: Die Menschen dort nehmen ihr Geschäft ernst – sich selbst aber nicht immer allzu sehr. (adv)



Voice-over "Wärme, so individuell wie Berlin"



Berlin. Wärmst mich mit deiner Kälte.

Bin tagelang wach, doch seh' nicht mal die Hälfte.

Du hast warme Ecken und kalte Kanten. Millionen Menschen, die zu deinem Beat tanzen.

Und wenn sich Ost und West verliebt, wird aus dem kalten ein warmer Krieg.

Dein kühles Temperament wirkt warm und vertraut. Jeder deiner Stiche brennt unter meiner Haut.

Gibst mir Sicherheit. Fühl mich bei dir geborgen, bist mein Gestern und auch mein Morgen.

Du bist mein Aufwind, die Kraft dahinter. Deine pure Energie heizt meine Lust am Winter.

Wir sind beide anders, doch im Anderssein vereint. Fesselst mich, damit ich immer bei dir bleib'.

Und kann mich deine Hitze nicht verführ 'n, will ich deine kühle Liebe spüren.

Wärme, so individuell wie Berlin.