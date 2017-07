LGBTI-Wahlstudie zur Bundestagswahl gestartet

Die Forscher wollen mehr über die LGBTI-Wahlbevölkerung erfahren

Heute, 17:12h, Noch kein Kommentar

Am Dienstag ist die erste LGBTI-Wahlumfrage zur Bundestagswahl 2017 an den Start gegangen: Bis zum 15. August können Schwule, Lesben, Bisexuelle, transgeschlechtliche und queere Menschen anonym online Auskunft geben, welche gesellschaftlichen Themen sie beschäftigen und welche für sie wahlentscheidend sind.



Die parteiunabhängige Studie wird von einem Team von Wissenschaftlern der Justus-Liebig-Universität Gießen und der Universität Wien zusammen mit dem Lesben- und Schwulenverband (LSVD) durchgeführt. Die Wahlstudie soll neue Impulse für politische Debatten und auch für die Wahlforschung bieten – und laut LSVD eine gesellschaftliche Gruppe untersuchen, "die in den klassischen Wahlstudien bislang unter den Tisch fällt".



Für die Beantwortung der 27 Fragen sollte man sich eine Viertelstunde Zeit nehmen. Ein bis zwei Wochen vor der Bundestagswahl am 24. September werden die Ergebnisse bei einer Pressekonferenz in Berlin vorgestellt.

Forscher führten bereits Umfragen in Berlin und Wien durch

Eine ähnliche Umfrage wurde als Pilotprojekt vom selben Forschungsteam zu den letzten Gemeinderatswahlen in Wien im Jahr 2015 und zu den Abgeordnetenhauswahlen in Berlin 2016 durchgeführt. Bei der Berlin-Wahl kam heraus, dass die CDU unter queeren Wählern an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern würde. Außerdem wurde deutlich, dass den meisten Befragten Themen wie Homophobie oder die Ehe für alle sehr wichtig waren (queer.de berichtete). Die Ergebnisse aus Berlin und Wien sind hier abrufbar.



Da es in der Wissenschaft schwer ist, eine Förderung für Projekte zu bekommen, die sich jenseits den Mainstreams mit einer marginalisierten Gruppe beschäftigen, wird zu Spenden für das Projekt aufgerufen: Bei Startnext-Crowdfunding kann jeder das Projekt unterstützen. (pm/cw)