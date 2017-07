ESC 2018 findet in Lissabon statt

Die "Meo Arena" wird im Mai 2018 von Eurovision-Fans gestürmt (Bild: Hélder Palma / wikipedia

Der portugiesische Fernsehsender RTP und die Europäische Rundfunkunion (EBU) haben Lissabon als Gastgeberstadt für den 63. Eurovision Song Contest bekannt gegeben. Der Contest wird in der "Meo Arena" am Ufer des Tejo-Flusses im Stadtviertel Parque das Nações stattfinden. Der Veranstaltungsort, der zur Expo 1998 als "Pavilhão Atlântico" eröffnet worden war, ist mit einer Kapazität von bis zu 20.000 Plätzen die größte Mehrzweckhalle in Portugal.



Auch die Termine für die beiden Halbfinale und das Finale stehen fest: Das erste und zweite Halbfinale finden am 8. und 10. Mai 2018 statt, das Finale am 12. Mai. Der Ticketverkauf wird laut EBU im Laufe dieses Jahres beginnen.

Lissabon setzte sich gegen die anderen Bewerberstädte Braga, Gondomar, Guimarães und Santa Maria da Feira als Austragungsort durch. Laut ESC-Executive-Supervisor Jon Ola Sand habe die portugiesische Hauptstadt "ein vorbildliches Konzept" für die Austragung des ESC vorgestellt.



Portugal ist zum ersten Mal Gastgeber des Musikfestivals, da der Sänger Salvador Sobral am 13. Mai den diesjährigen ESC in Stockholm mit dem Lied "Amar Pelos Dois" gewonnen hatte. Das Land ist seit 1964 im Wettbewerb vertreten, hatte aber zuvor nie einen Sieg holen können. (dk)