Studie: 16.889 Fälle von Bareback-Sex und keine HIV-Übertragung

Die Präventionsmethode "Safer Sex durch Therapie" wirkt: Eine am Dienstag auf der 9. Konferenz der Internationalen Aids-Gesellschaft in Paris vorgestellte Studie der Universität von New South Wales in Sydney kommt zu dem Ergebnis, dass ein männlicher HIV-Positiver den Virus praktisch nicht auf seinen gleichgeschlechtlichen negativen Partner übertragen kann, wenn er erfolgreich eine Behandlung mit antiretroviralen Medikamenten durchführt – sogar dann, wenn das Paar bei Analverkehr keine Kondome benutzt. Damit bestätigte die bislang größte Studie ihrer Art ältere Untersuchungen.



In der Studie verfolgten die Forscher 358 schwule Paare aus Brasilien, Thailand und Australien über den Zeitraum von vier Jahren. Insgesamt hatten die Männer 16.899 Mal Bareback-Sex. Dabei kam es zu keiner einzigen HIV-Übertragung auf den negativen Partner. Zwar wurden drei der negativen Männer im Verlauf der Studie positiv getestet, allerdings zeigten genetische Untersuchungen, dass sie sich nicht bei ihrem Partner angesteckt hatten.



Zu Beginn hatten 78 Prozent der HIV-Positiven eine Viruslast, die durch Einnahme von Medikamenten nicht mehr nachgewiesen werden konnte. Diese Zahl erhöhte sich bis zum Ende der Studie auf 98 Prozent. Insgesamt gab es laut den Autoren sogar in 0,9 Prozent der Fälle ungeschützten Anal-Sex, während das HI-Virus im Körper des Positiven nachgewiesen werden konnte.

Ein Drittel der Negativen nahm PrEP ein

Außerdem nahmen 32 Prozent der HIV-negativen Probanden eine Präexpositions-Prophylaxe (PrEP) ein, also ein Medikament, das vor einer Ansteckung schützt. PrEP wird von der Weltgesundheitsorganisation seit wenigen Wochen als "unentbehrliches Arzneimittel" aufgeführt und ist auch in Deutschland auf Rezept erhältlich. Allerdings kommen die Krankenkassen bislang nicht für die teuren Pillen auf. Die Deutsche Aids-Hilfe fordert bereits seit längerem die Erstattung, um die Zahl der HIV-Neuinfektionen in Deutschland zu senken.



"Eine nicht nachweisbare Viruslast verhindert effektiv die Übertragung von HIV bei schwulen Paaren", so fasste Studienleiter Andrew Grulich die Ergebnisse zusammen. Der Professor nannte das Ergebnis "aufregend" und eine "lebensverändernde Nachricht" für Paare mit unterschiedlichem HIV-Status.



Nach heutigen modernen HIV-Therapien müssen Positive eine Tablette pro Tag zu einer festgelegten Uhrzeit einnehmen, um sicherzustellen, dass ihre Viruslast unter der Nachweisgrenze bleibt – nur dann gilt auch kondomloser Sex als Safer Sex. Vergisst der Positive die Einnahme, kann die Viruslast allerdings rasch wieder ansteigen. Forscher arbeiten bereits daran, dass nur noch eine Injektion pro Monat notwendig ist, um den Schutz sicherer zu machen. (dk)