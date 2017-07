Disney schneidet Homo-Kuss aus "Descendants 2"

Die "Descendants"-Fans müssen auf diese Szene verzichten (Bild: Instagram / thomasadoherty)

Für den Fernsehfilm "Descendants 2" wurde zwar ein Schmatzer zwischen zwei Männern gedreht, in der vor wenigen Tagen in den USA ausgestrahlten Version des Filmes ist davon aber nichts zu sehen. Das führte in sozialen Netzwerken zu teils heftiger Kritik an der Produktionsfirma Disney, die den Musicalfilm für seinen eigenen Fernsehkanal produziert hatte. In Deutschland soll der Film im Herbst in einer Synchronfassung im Free-TV-Kanal Disney Channel gezeigt werden.



"Descendants 2" handelt – wie schon der erste Teil – von den Nachfahren von berühmten Disney-Helden und -Schurken. Zwar gab es in dem Film reichlich Küsse, allerdings nur von verschiedengeschlechtlichen Paaren. Ein laut einer Fanseite in der Buch-Version des Filmes vorhandener Kuss zwischen Gil, dem Sohn von Gaston aus "Schöne und das Biest", und Harry Hook, dem Sohn von Captain Hook aus "Peter Pan", wurde im Film nicht gezeigt.

Direktlink | "It's Goin' Down" bei "Descendants 2" – auch ohne Homo-Kuss

Schauspieler posteten Kussbild

Die beiden Schauspieler Thomas Doherty (Harry) und Dylan Playfair (Gil) veröffentlichten jedoch auf Instagram das Foto einer Kussszene – und zeigten so, dass sie gedreht worden war. Viele Fans reagierten empört über den Schnitt: "Warum kann Disney nicht einfach Schwule unterstützen?", fragte ein Fan auf Instagram. Ein Twitter-Nutzer schrieb: "Disney hat uns des Gil- und Harry-Kusses beraubt."



Gil (li.) wird dargestellt vom kanadischen Nachwuchsschauspieler Dylan Playfair, Harry Hook vom Schotten Thomas Doherty (Bild: Disney)

Bereits im März hatte es vor der Kinopremiere von "Die Schöne und das Biest" Aufregung um einen "exklusiv schwulen Moment" (Regisseur Bill Condon) gegeben. Selbst diese recht harmlose Szene, in der Gils Vater Gaston kurz mit LeFou tanzt, löste Schnappatmung bei Zensoren aus homophoben Ländern aus. So gab es in Russland und Malaysia Debatten, ob der Film wegen dieser Szene verboten werden soll. Am Ende haben beide Länder "Die Schöne und das Biest" doch erlaubt, in Kinos aufgeführt zu werden. In Russland wurde der Kinderfilm aber wegen der einen schwulen Szene ab 16 Jahren freigegeben (queer.de berichtete). (dk)