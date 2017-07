Drei Millionen Euro Strafe für homophoben "Scherz"

Moderator Cyril Hanouna gilt als Star des französischen Privatsenders C8 (Bild: Europe 1)

Die französische Rundfunkaufsicht Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA, deutsch: Hoher Rat für audiovisuelle Medien) hat den Fernsehsender C8 am Mittwoch zu einer Geldstrafe von drei Millionen Euro verurteilt. Grund ist ein homophober "Scherz" in der Sendung "Touche Pas A Mon Poste" (TPMP) vom 18. Mai.



Moderator Cyril Hanouna hatte in der Live-Sendung mit schätzungsweise 750.000 Zuschauern schwule Männer angerufen, die auf eine gefälschte Anzeige in einer Online-Partnerbörse reagiert hatten, und diese dann veralbert. Bei der Rundfunkaufsicht gingen seitdem fast 47.000 Programmbeschwerden ein – so viele wie nie zuvor.



Verletzung der Privatsphäre



Der CSA begründete die hohe Strafe damit, dass über den Sender "zahlreiche Klischees" und Stereotype über Homosexuelle verbreitet worden seien. Der private TV-Sender C8 habe gegen den Respekt vor dem Privatleben und die Verpflichtung verstoßen, Diskriminierungen zu bekämpfen. Dem Vorschlag der Ermittler, Hanounas Show für eine Woche abzusetzen, folgte der Rat jedoch nicht.



Die Sendung "Touche Pas A Mon Poste" war bereits mehrfach wegen Sexismus verwarnt worden. C8 kündigte an, rechtlich gegen die Geldstrafe vorzugehen. (cw)