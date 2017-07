München: Schwuler Flüchtling verprügelt

LGBTI-Aktivisten rufen die Behörden auf, sich besser um wegen ihrer Homo- oder Transsexualität geflüchtete Menschen zu kümmern (Bild: flickr / Johnathan Nightingale / by 2.0)

Am Montag ist nach Angaben des schwulen Zentrums Sub aus München ein homosexueller Geflüchteter in der Nähe seiner Gemeinschaftsunterkunft wegen seiner sexuellen Orientierung von drei Männern auf Arabisch beschimpft und anschließend verprügelt worden. "Verbale und anonyme Angriffe ihm gegenüber gab es in der Gemeinschaftsunterkunft schon vorher, so dass sowohl die betreuenden Ayslsozialarbeiter wie auch der Überfallene davon ausgehen, dass die Angreifer aus eben dieser stammen", erklärte das Zentrum am Donnerstag in einer Pressemitteilung.



Der betroffene Mann habe sich bereits im letzten November hilfesuchend an das Sub gewandt. Er habe große Angst gehabt, in seiner Unterkunft als schwuler Mann entdeckt zu werden." Bedrohungen und Übergriffe gehörten für LGBTI-Geflüchtete zum Alltag, wenn sie in ihren Gemeinschaftsunterkünften geoutet werden, so das Sub weiter. In der Regel lebten diese Menschen, die eigentlich ihr Heimatland wegen derartiger homophober Übergriffe verlassen hatten, in großer Angst.

Münchner Übergriff ist kein Einzelfall

Bereits seit Jahren fordern LGBTI-Aktivisten in ganz Deutschland, dass viele schwule, lesbische oder transsexuelle Flüchtlinge besser geschützt werden müssten. Erst vor zwei Wochen berichtete die Gruppe "Queer Refugees for Pride", dass ein schwules Paar aus Serbien in einer Flüchtlingsunterkunft brutal attackiert worden war, und veröffentlichte dazu das Bild eines der verletzten Männer (queer.de berichtete).



Die Münchener Gruppe "Rainbow Refugees" fordert seit Herbst 2016 eine getrennte Unterkunft für LGBTI-Geflüchtete, wie es sie in Bayern bereits in Nürnberg gibt (queer.de berichtete). Zwar hatte der Münchner Stadtrat bereits im Januar die Einrichtung von Schutzräumen beschlossen (queer.de berichtete). Allerdings habe sich seit dieser Entscheidung vor sieben Monaten nichts getan und die Rainbow Refugees würden "immer nur vertröstet", beschwerte sich die Gruppe.



Die Aktivisten fordern daher von der Stadt, kurzfristig eine "geschützte Unterkunft nur für nachweislich psychisch belastete LSBTI-Geflüchtete" zur Verfügung zu stellen und mittelfristig eine "separate Erstaufnahmeeinrichtung" für sexuelle und geschlechtliche Minderheiten einzurichten. (cw)